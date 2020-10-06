





Подразделение Amazon India опубликовало тизер новых смарт-часов Amazfit Bip U, раскрывающий все подробности, включая дизайн и характеристики. Дата запуска новинки пока не объявлена.Согласно опубликованной информации, Amazfit Bip U получат 1,43-дюймовый ЖК-экран TFT с разрешением 320×320 пикселей. Он будет дополнительно защищен стеклом 2.D с олеофобным покрытием.Как в случае с другими бюджетными версиями смарт-часов Amazfit, новинка будет выпущена в корпусе из поликарбоната с силиконовым ремешком. Гаджет будет доступен в трех цветах: черный, зеленый и розовый. Вес конструкции с ремешком составит 31 грамм. Также сообщается о водонепроницаемости устройства до 5 атм.Amazfit Bip U оснастят датчиком Huami BioTracker 2 и 6-осевым акселерометром, чтобы обеспечить работу таких функций как RealBeats (постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений), OxygenBeats (мониторинг уровня кислорода в крови), SomnusCare (отслеживание сна), ExerSense (автоматическое определение упражнений), huami-PAI (оценка показателя личной активности), а также мониторинг стресса и менструальных циклов.Носимое устройство также получит и другие общие функции, среди которых получение уведомлений, часы, будильник, поиск мобильного устройства, управление воспроизведением музыки, секундомер, таймер, погода и 50 циферблатов по умолчанию.За автономность смарт-часов отвечает батарея емкостью 225 мАч. По словам производителя, максимальное время автономной работы составляет 9 дней, а время полной зарядки — 2 часа. Amazfit Bip U поддерживают Bluetooth 5.0 и могут работать в паре со смартфонами на Android или iOS.