





Объемы оперативной памяти в смартфонах постоянно увеличивается и устройства с 8 ГБ ОЗУ стали довольно распространенным явлением. Xiaomi представила технологию RAMDISK, которая использует оперативку в качестве накопителя, что в свою очередь повышает производительность конкретного приложения или игры.Хотя аналогичная технология существует для компьютеров, вероятно, нечто подобное впервые приходит на смартфоны. Благодаря новому режиму RAMDISK пользователи Mi 10 Ultra смогут по полной использовать 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.Технология используется для выделения части оперативной памяти, которая будет использоваться в качестве виртуального накопителя. Преимущество такого решения заключается в том, что скорость ОЗУ значительно выше, чем у технологий хранения, используемых в смартфонах.Например, в смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra используется оперативная память LPDDR5 и UFS 3.1 для хранения. Скорость ОЗУ устройства составляет 44 ГБ/с, а скорость чтения и записи накопителя — около 1700 МБ/с и 750 МБ/с соответственно.Чтобы попробовать режим RAMDISK, владельцам Mi 10 Ultra нужно будет перейти в раздел «Быстрая установка», который расположен в Game Center. По словам Xiaomi, установка игры занимает около 10 секунд, что на 100 процентов быстрее в сравнении с обычным режимом установки.На данный момент поддерживается более 10 популярных игр. Если игра больше не нужна, её можно удалить со своего устройства, после чего все файлы будут очищены.Стоит отметить, что при разрядке аккумулятора или перезагрузке смартфона игра, установленная в режиме RAMDISK, удалится, поскольку она хранится в оперативной памяти. Xiaomi также предлагает возможность переноса игры, установленной в ОЗУ, на обычный накопитель устройства.