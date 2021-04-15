









В скором времени компания Samsung проведёт презентацию, на которой будет показано «самое мощное устройство Galaxy». До этого события осталось две недели, а журналист Эван Бласс рассказал о готовящейся к выпуску новинке и даже показал, как она выглядит.По данным Бласса, Samsung готовится представить два ноутбука — Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Первая модель представляет собой ноутбук с классическим дизайном (в духе MacBook), а вторая — трансформер с поворачивающимся на 360 градусов сенсорным экраном, поддержкой стилуса и возможностью использования в качестве планшета.Бласс пишет, что у Galaxy Book Pro будет OLED-экран диагональю 15,6 дюйма, а у Galaxy Book Pro 360 экран с матрицей такого же типа, но меньшего размера — 13,3 дюйма по диагонали. Оба устройства оснащены процессорами Intel Core i5 и Core i7 одиннадцатого поколения, работают на Windows 10 и обладают поддержкой 5G. Они будут доступны в тёмно-синем и серебристом цветах.Samsung также может представить недорогой ноутбук Galaxy Book Go на базе Windows 10 с процессором Snapdragon 7cx или Snapdragon 8cx и постоянным подключением к интернету, в том числе через сети связи 5G. Известно, что у этого ноутбука будет 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 128 или 256 ГБ в зависимости от выбранной конфигурации. Презентация всех этих новинок намечена на 28 апреля.