Компания Samsung представила новую линейку телевизоров Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV 2021 года на виртуальной презентации First Look в преддверии CES 2021. При создании этих устройств компания придерживается следующих принципов:Сокращение углеродного следа и повышение энергетической эффективности: Samsung будет стремиться к систематическому сокращению углеродного следа от производства телевизоров. Компания будет также стараться снижать энергопотребление и использовать больше вторичных материалов во всей линейке телевизоров.Экологичная упаковка: Samsung расширяет дизайн эко-упаковки на все телевизоры серии Lifestyle 2021 года и большую часть линейки Neo QLED 2021 года. Это решение позволяет отправлять на переработку до 200 000 тонн гофрокартона в год. Минимизация текста и графических изображений на упаковке исключает из процесса масляные чернила для цветной печати, которые традиционно используются на коробках для телевизоров, что способствует дополнительному сокращению отходов.Пульт ДУ на солнечных батареях: в 2021 году телевизоры Samsung будут комплектоваться пультами ДУ с солнечными батареями, которые могут подзаряжаться от искусственного или естественного освещения, а также через USB-порт. Этот шаг поможет сократить отходы примерно на 99 миллионов батареек типа AAA за следующие семь лет. Для производства этих пультов Samsung будет использовать до 24% вторичного пластика из переработанных бутылок.Инклюзивные функции станут теперь доступны на всех моделях QLED и Neo QLED 2021 года. Новые технологии и искусственный интеллект помогут всё большему числу пользователей наслаждаться просмотром телевизора. Среди новых функций, которые получили телевизоры 2021 года — перемещение субтитров, масштабирование области сурдоперевода и несколько аудио выходов, что позволит слабослышащим, глухим, слабовидящим и слепым пользователям более свободно пользоваться нашими устройствами для просмотра ТВ контента. К 2022 году Samsung предложит расширенную функциональность голосового помощника, предлагающего звуковые подсказки для слабовидящих. В дальнейшем компания продолжит разработку новых функций на основе искусственного интеллекта, чтобы сделать телевизоры Samsung более доступными для людей с ограниченными возможностями.Samsung представила технологию Neo QLED, на которой будут построены флагманские модели телевизоров 8K (QN900A) и 4K (QN90A). Эта технология открывает новый уровень возможностей QLED-экранов за счёт применения нового источника света — Quantum Mini LED, который контролируется технологией квантовой матрицы Quantum Matrix Technology и графическим процессором Neo Quantum Processor.Панель Quantum Mini LED в 40 раз тоньше традиционной ЖК-панели. В Quantum Mini LED используются тончайшие слои с большим количеством светодиодов вместо линз для рассеяния света и пикселей. Технология квантовой матрицы обеспечивает управление плотно расположенными светодиодами. Технология Neo QLED увеличивает шкалу яркости до 12 бит с 4096 градациями. Это позволяет сделать темные области изображения более темными, а светлые — более яркими. В Neo QLED используется процессор Neo Quantum с возможностями масштабирования.Телевизоры Samsung Neo QLED 8K 2021 года выполнены в дизайне Infinity One с почти безрамочным экраном. Модели 2021 года Neo QLED 8K получили также несколько новых аудиофункций. Технология Object Tracking Sound (OTS) Pro формирует динамическое звучание, соответствующее движению объектов на экране, а SpaceFit Sound анализирует физическое окружение телевизора и выдает звуковую картину, адаптированную к пространству.Приложение Samsung Health превращает гостиную в персональный тренажерный зал, а функция Smart Trainer отслеживает и анализирует осанку в реальном времени, выполняя функции тренера. Во время и после тренировки Smart Trainer предоставляет обратную связь, помогает подсчитывать количество повторений и оценивает сожженные калории.Режим Super Ultrawide GameView дает игрокам возможность играть на широкоформатном экране с соотношением сторон 21:9 и на сверхширокоформатном с соотношением сторон 32:9. Расширенный экран отображает больше деталей, позволяя замечать то, что обычно происходит вне поля зрения. Игровая панель Game Bar позволяет быстро отслеживать и настраивать важные параметры игрового процесс. Технология FreeSync Premium Pro сводит к минимуму лаги изображения, обеспечивая более плавный видеоряд.Благодаря сервису Google Duo, используя свои смартфоны, пользователи могут совершать групповые видеозвонки с высоким качеством изображения, к которым одновременно могут присоединиться до 32 человек вне зависимости от используемых операционных систем. Большой экран телевизора, дополненный интеллектуальной USB камерой, позволяющей отслеживать движения людей в кадре, автоматически масштабировать изображение превращают ваш ТВ в удобный инструмент для общения.Функция PC on TV позволяет подключать ПК к телевизору, чтобы работать и учиться из дома с помощью большого телеэкрана, используя клавиатуру и мышь. Для создания и редактирования документов можно использовать Microsoft Office в веб-браузере.В линейке MICRO LED компания Samsung впервые реализовала одноименную технологию в форм-факторе телевизоров с экранами 110 дюймов, 99 дюймов и меньше. В экранах используются светодиоды микрометрового размера, что позволило избавиться от подсветки и цветных фильтров, используемых в обычных ЖК-панелях. Благодаря 24 миллионам индивидуально управляемых светодиодов MICRO LED, экран воспроизводит реалистичные цвета. Телевзоры обладают монолитным корпусом с тонкими рамками и 99-процентным соотношением площади экрана к корпусу.Обновились и функции Smart TV — например, стала доступна функция 4Vue (Quad View), открывающая возможность выводить на экран одновременно до четырех различных источников контента. Можно подключать несколько внешних устройств, чтобы следить за несколькими спортивными трансляциями или выводить несколько ракурсов во время видеоигр.Samsung обновит линейку телевизоров Lifestyle TV, которая получит новый дизайн. Модельный ряд 2021 года продолжает серию The Frame с большей гибкостью настройки и более тонким корпусом. Новые модели The Frame примерно наполовину тоньше предыдущих версий, что делает их сравнимыми с традиционными рамками для фотографий. Новые варианты рамок доступны в пяти цветах и ​​двух стилях: «Современный» (Modern) и «Скошенные грани» (Beveled).Оформив подписку на обновленный «Магазин искусств» The Frame, можно выводить на экран более 1400 произведений искусства. «Автоматический куратор» анализирует предпочтения и рекомендует произведения искусства.