Razer Hammerhead True Wireless Pro
Razer выпустила новую модель беспроводных наушников, которая получила название Hammerhead True Wireless Pro. Это усовершенствованная версия прошлогоднего гаджета оснащается поддержкой системы активного шумоподавления (ANC), звука THX и режима с низкой задержкой для игр.

По словам производителя, отличительной особенностью новинки является сертификация THX, обеспечивающая высокое качество звука с особым вниманием к частотному диапазону и отклику. Razer подчеркивает особенную проработку басов и детализацию передачи голоса.

Что касается системы активного шумоподавления, её работу дополняет набор вкладышей со специальной конструкцией, которые подходят для большинства типов ушей. Помимо этого, в комплект входят насадки из пены Comply.

Razer Hammerhead True Wireless Pro

Для активации игрового режима с низкой задержкой достаточно нажать одну кнопку. Сразу после этого время отклика уменьшится до 60 мс. Razer сообщает, что эта функция обеспечивает более быструю реакцию в играх, поскольку звук и видео лучше синхронизируются.

Время автономной работы Hammerhead True Wireless Pro оставляет желать лучшего. Наушники обеспечивают всего четыре часа воспроизведения, а зарядный кейс увеличивает этого показатель только еще на 4 дополнительных часа.

Беспроводные наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro уже доступны для покупки на официальном сайте компании, а их стоимость составляет 200 долларов. Сообщается, что в другие розничные сети новинка поступит в конце этого года.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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