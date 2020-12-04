Razer выпустила новую модель беспроводных наушников, которая получила название Hammerhead True Wireless Pro. Это усовершенствованная версия прошлогоднего гаджета оснащается поддержкой системы активного шумоподавления (ANC), звука THX и режима с низкой задержкой для игр.
По словам производителя, отличительной особенностью новинки является сертификация THX, обеспечивающая высокое качество звука с особым вниманием к частотному диапазону и отклику. Razer подчеркивает особенную проработку басов и детализацию передачи голоса.
Что касается системы активного шумоподавления, её работу дополняет набор вкладышей со специальной конструкцией, которые подходят для большинства типов ушей. Помимо этого, в комплект входят насадки из пены Comply.
Для активации игрового режима с низкой задержкой достаточно нажать одну кнопку. Сразу после этого время отклика уменьшится до 60 мс. Razer сообщает, что эта функция обеспечивает более быструю реакцию в играх, поскольку звук и видео лучше синхронизируются.
Время автономной работы Hammerhead True Wireless Pro оставляет желать лучшего. Наушники обеспечивают всего четыре часа воспроизведения, а зарядный кейс увеличивает этого показатель только еще на 4 дополнительных часа.
Беспроводные наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro уже доступны для покупки на официальном сайте компании, а их стоимость составляет 200 долларов. Сообщается, что в другие розничные сети новинка поступит в конце этого года.
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