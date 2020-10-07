





Razer запустила в партнерстве с Visa собственную банковскую карту Razer Card. Она выполнена в фирменных цветах бренда, а логотип загорается зеленым каждый раз во время бесконтактной оплаты. Для питания встроенного светодиода достаточно небольшого электрического заряда, который проходит через карту при контакте с NFC-терминалом.Для владельцев карт предусмотрен кэшбэк в размере 1% на покупки в некоторых магазинах и 5% с покупок в интернет-магазине Razer. В период запуска компания планирует возвращать 10% от стоимости купленной продукции собственного производства, а также будет запущен конкурс с призовым фондом 2 тысячи долларов в виде компьютерной периферии.Карту из ограниченной серии получат только первые 1337 клиентов Razer Pay, остальным достанется карточка с чёрным лакированным текстом на матовом чёрном фоне и с зелёными гранями. Помимо этого, можно будет оформить виртуальную карту без физического выпуска.Платежная система и банковские карты Razer Pay доступны пока только в Сингапуре и Малайзии. О запуске в Европе и США пока не сообщается.