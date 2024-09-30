Razer выпустила виброподушку Freyja для геймерских кресел и вибрирующие наушники

Фархад
Razer

Популярный производитель игровых аксессуаров Razer выпустил тактильную подушку под названием Freyja. Её можно прикрепить к фирменному игровому креслу бренда и наслаждаться виброотдачей в играх.

Razer объясняет, что для «разнонаправленной тактильной связи» в подушку Freyja встроены 6 вибромоторов. Она подключается через Bluetooth или через беспроводной свисток Razer HyperSpeed.

Razer

Большую часть времени вибрация будет просто преобразована из звука в любой игре, музыки или фильма. Из поддерживаемых тайтлов с технологией Razer Sensa HD, которая раскрывает все возможности виброподушки: Final Fantasy 16, Silent Hill 2 и Stalker 2.

Виброподушка Razer Freyja уже доступна в некоторых странах по цене $299.

Razer

Вместе с этим компания выпустила топовые наушники Kraken V4 Pro, которые также получили тактильную обратную связь. Цена этих наушников — $399.

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Источник:
The Verge
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