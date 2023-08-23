Razer и Gillette выпустили бритву. Это — не единственный странный продукт для геймеров

Александр


Компании Razer и Gillette совершили коллаборацию — они представили бритвенный станок Gillette Labs Razer Limited Edition. За основу был взят один из существующих станков Gillette Labs, оснащённый сменной пятилезвенной кассетой с отшелушивающимся датчиком, который показывает, что пришло время замены.

Станок окрашен в фирменный ядовито-зелёный цвет, обычный для продукции Razer, а в комплекте прилагается магнитная подставка с надписью "For Gamers. By Gamers". Продажи начнутся в ближайшие дни, цена пока не раскрывается, но можно ожидать, что она составит не менее 25-30 долларов (за столько продаётся обычная бритва Gillette Labs).

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Компания Razer и ранее экспериментировала с непрофильными для себя продуктами для геймеров. Например, она выпустила очки с защитой от синего цвета для долгих игровых сессий, жевательную резинку с бодрящим кофеином, энергетический напиток с витаминами и пониженным содержанием сахара, банковскую карту, логотип на которой светится в момент оплаты и антикоронавирусную маску со встроенными вентиляторами и динамиками. На 1 апреля в этом году Razer показала шуточный концепт игровой мыши, которой можно бриться.

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Комментарии

+136
acinatnas
Тру гамерам некогда бриться.
Сегодня в 13:42
#
Mers
+4576
Mers acinatnas
Your god damn right😄
Сегодня в 13:52
#
tellurian
+4873
tellurian
Сколько будет стоить чудо?
Думаю в районе 200$
Сегодня в 15:20
#