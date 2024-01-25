Разработчики прошивки OpenWRT выпустят идеальный роутер

Александр



Компания Banana Pi собираются выпустить роутер по заказу команды разработчиков OpenWRT. Это прошивка с открытым исходным кодом, которая ценится энтузиастами за то, что добавляет роутерам множество разнообразных возможностей.

Роутер будет называться OpenWRT One, он уже почти разработан. Дата его выпуска пока неизвестна, в настоящее время он проходит тестирование и доработку. Характеристики роутера уже определены, но они могут слегка измениться в ходе доработки.

Характеристики OpenWRT One:

  • Процессор: MediaTek MT7981B
  • Сетевой чип: MediaTek MT7976C (2×2 2.4 ГГц + 3×3/2×2 + zero-wait DFS 5 ГГц)
  • Оперативная память: 1 ГБ (DDR4)
  • Встроенная память: 128 МБ (SPI NAND и 4 МБ SPI-NOR) + слот для SSD M.2 (NVMe, PCIe Gen 2×1)
  • Ethernet: 2,5 Гбит/с + 1 Гбит/с
  • USB: Type-C и Type-A
  • Коннекторы для антенн: 3 x MMCX 

По замыслу компании Banana Pi и команды разработчиков OpenWRT, этот роутер должен получиться недорогим, качественным и функциональным, покрывающий все потребности пользователей и обладающий широкими возможностями настройки. Часть дохода от продаж этого устройств будет передаваться организации Software Freedom Conservancy, которая разрабатывает бесплатное ПО для частных пользователей и организаций.

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Источник:
OpenWRT
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