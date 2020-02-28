Компания realme опубликовала серию тизеров своего первого фитнес-браслета, который получит название realme Band. Гаджет получит влагозащищенный корпус по стандарту IP68.Помимо сенсоров для сбора информации о физической активности, устройство получит датчик частоты сердечных сокращений для мониторинга за пульсом в течение дня.Также упоминается наличие цветного сенсорного дисплея. У пользователей будет возможность просмотра различных уведомлений и сообщений с подключенного по Bluetooth смартфона.Для зарядки realme Band используется обычный порт USB-A, который встраивается непосредственно в корпус трекера. Покупатели смогут из трех цветовых решений: оливковый, черный и желтый.Официальный запуск фитнес-браслета должен состояться на следующей неделе — 5 марта. Стоимость и дата выхода устройства пока не сообщается.