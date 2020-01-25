Ассортимент смартфонов начального уровня самый богатый. Это наиболее популярный сегмент, и для увеличения продаж производители ставят именно на него. Кроме того, прошлогодние модели нижней границы среднего класса (15-25 тысяч рублей) дешевеют и попадают именно сюда.

Смартфон до 12 тысяч рублей — это то устройство, когда не хочется тратить много, это при грамотном выборе отличный второй телефон или первый для ребенка. Собрали для вас лучшие предложения на начало 2020 года.

realme 3 Pro

Цена: 12 тысяч рублей

Бренд BBK (конгломерата, также владеющего OPPO, Vivo и OnePlus) ворвался в Россию в 2019 году и удивил бюджетными смартфонами с внебюджетным железом.

Фишка realme 3 Pro — чип Snapdragon 710. С ним в тесте производительности AnTuTu смартфон начального набирает более 150 тысяч баллов и работает без ограничений — требовательные игры, вроде PUBG Mobile, автоматически запускаются на высоких настройках графики, Fortnite на средних.

Второе преимущество смартфона — камера. Она двойная — с основным сенсором и дополнительным для анализа глубины резкости. Даже при недостаточной освещенности получаются качественные фотографии с широким динамическим диапазоном, а при идеальной освещенности качество улучшает HDR.

Главный недостаток устройства — устаревший разъем microUSB. С ним штекер втыкается только одной стороной. К счастью, индустрия избавляется от устаревшего порта. Противовес — поддержка быстрой зарядки superVOOC, с ней смартфон заряжается за полтора часа.

В остальном смартфон обычный. Дизайн и корпус слишком непримечательны, из-за чего устройство отталкивает при знакомстве - камера с вертикально расположенными сенсорами, каплевидный вырез, пластиковая задняя панель. Экран IPS, с разрешением Full HD+.

Redmi Note 7

Цена: от 10 тысяч рублей

Хит 2019 года, который удивил соотношением цены и качества, но разочаровал отсутствием NFC. С одной стороны, в плане производительности, автономности, экрана и эргономики за 14 тысяч рублей ему не было равных. С другой, выпускать смартфон без чипа для бесконтактных платежей в 2019 году совсем несерьезно.

Осенью Xiaomi исправилась, выпустив Redmi Note 8T с теми же сильными сторонами, за ту же цену и с заветным NFC. А Note 7 в минимальной комплектации подешевел до 11 тысяч рублей и снова стал лучшим за свою цену.

Процессор среднего класса и стабильная работа операционной системы — оптимальные показатели в начальном уровне. Note 7 как раз такой — со Snapdragon 660 устройство запускает PUBG на средних настройках графики, а интерфейс не тормозит, и приложения не зависают на несколько секунд перед запуском.

Самое заметное нововведение в Note 7 — переход на современный разъем USB-C вместо древнего microUSB. В 2018 году он встречался даже у смартфонов среднего класса, вроде Honor 8X. Он удобнее — втыкается любой стороной. Автономность отличная — с 4000 мАч энергии хватает на два дня пользования с умеренной нагрузкой.

Ну и последний плюс смартфона — камера. Даже при недостаточной освещенности получаются достойные фотографии с высокой детализацией, широким динамическим диапазоном и минимумом шумов.

Xiaomi Mi A2

Цена: 9 тысяч рублей

Смартфон на «чистом» Android опустился до начального уровня, и здесь ему нет равных по всем параметрам. Пока альтернативы выходят с соответствующими сегменту характеристиками, Mi A2 предлагает параметры сегмента 10-15 тысяч рублей.

Плюса у смартфона три — Android без сторонних прошивок с оперативными обновлениями, экран Full HD+, достойная камера с бодрыми снимками даже при недостаточной освещенности.

Производительность средняя, но лучше, чем у моделей до 10 тысяч рублей. С чипом Snapdragon 660 требовательные игры, вроде PUBG Mobile, запускаются на минимальных настройках графики, а за полчаса корпус аномально нагревается.

Главный минус телефона — автономность. Емкость аккумулятора — всего 3000 мАч. Пока устройства начального уровня живут два дня, у этого аппарата заряда хватает лишь до вечера.

Redmi Go

Цена: 5 тысяч рублей

Вариант для тех, у кого совсем нет денег. Смартфон работает на Android Go — программном обеспечении специально для бюджетных смартфонов. Операционная система сама весит меньше классической, кроме того, в ней предустановлен пакет облегченных приложений Google, из Play Маркета также рекомендуется загружать упрощенные версии программ.

Процессор — Snapdragon 425, его производительности достаточно, чтобы упрощенный Android не подтормаживал. Естественно, мощности хватит только для простейших задач. Если вместо Gmail Go установить обычный Gmail, смартфон начнёт нагреваться и работать медленнее. Экран IPS с разрешением HD.

Сильнейшая сторона Redmi Go — автономность: при активном пользовании заряда хватает на два дня. Слота для СИМ-карты два, один из них совмещен с картой памяти.





