









Компания realme представила новый флагманский смартфон realme GT. Он работает на процессоре Snapdragon 888 и набирает рекордное количество баллов в AnTuTu — более 750 тысяч.В realme GT установлен AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, новейший топовый процессор Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Беспроводной зарядки нет.Фронтальная камера 16-мегапиксельная, она размещена в еле заметном круглом вырезе слева вверху. В основной камере используется 64-мегапиксельный датчик Sony IMX682, а также вспомогательные датчики на 8 и 2 Мп. Также имеются стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio и 3,5-мм аудиоразъём для подключения проводных наушников или колонок.Секрет рекордной производительности кроется в наличии системы жидкостного охлаждения, которая позволяет процессору и видеочипу работать без снижения тактовой частоты даже при продолжительной пиковой нагрузке.Смартфон двухсимочный и поддерживает связь в сетях 3G, 4G и 5G. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой realme UI 2.0.realme GT — один из самых дешёвых смартфонов со Snapdragon 888 на рынке, более доступные устройства с этим чипом вряд ли существуют. Производитель будет продавать версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтным накопителем за 430 долларов, а версия в конфигурации 12 + 256 ГБ оценена в 510 долларов. В пересчёте на российскую валюту получается около 31 700 и 37 600 рублей.