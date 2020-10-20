





Бренд realme представил в России новую модель 7 серии — смартфон realme 7. Он оснащен 48-мегапиксельной квадрокамерой, 90-герцовым экраном, 30-ваттной зарядкой, аккумулятором на 5000 мА·ч и процессором Helio G95.Камера realme 7 с разрешением 48 МП и размером матрицы ½ дюйма позволяет снимать фото с разрешением 6944×9248 пикселей. Она поддерживает ночной режим, режим штатива, портретный и панорамный режимы. Также в систему встроены фильтры — «Киберпанк», «Фламинго» и «Модерн». В также смартфоне установлена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 119° и апертурой f/2,3, макромодуль со светосилой f/2,4 для ультраблизкой съемки на расстоянии 4 сантиметра и черно-белый портретный модуль для создания креативных портретов.Батарея на 5000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Быстрая зарядка Dart Charge мощностью 30 Вт позволяет аккумулятору набирать 50% заряда за 26 минут. При реализации этой технологии используется низкое напряжение и высокая сила тока, что обеспечивает безопасность и эффективность.В realme 7 установлен процессор Helio G95, благодаря которому смартфон набирает 300 000 баллов в тесте производительности AnTuTu и позволяет запускать любые игры на максимальных настройках графики. Диагональю экрана — 6,5 дюйма, соотношение матрицы к лицевой поверхности — 90,5%.realme 7 прошёл проверку надежности TÜV Rheinland, включающую 22 основных и 38 дополнительных тестов, охватывающих множество сценариев повседневного использования устройства. За разблокировку и безопасность отвечает сканер отпечатка пальцев, встроенный в кнопку питания на боковой панели.realme 7 поступит в продажу 3 ноября в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ по спеццене 19 990 рублей, а по окончании специального предложения будет продаваться за 21 990 рублей). Модель будет доступна в «М.Видео», «Онлайнтрейд», «Связном», «Ситилинке», DNS, Tmall, «Яндекс.Маркете», Wildberries и на других торговых площадках в двух цветовых решениях — «Зеркальный серебряный» и «Зеркальный синий».Бренд realme также представил realme 7 Pro — смартфон с сертификатом надежности TüV Rheinland, квадрокамерой 64 Мп и 65-ваттной зарядкой. Это устройство стало первым в своём ценовом сегменте, получившим 65-ваттную зарядку SuperDart. С ней аккумулятор заряжается полностью за 34 минуты. realme 7 Pro совместим и с другими технологиями зарядки — 30-ваттной Dart Charge, 18-ваттной Quick Charge и быстрой зарядкой Power Delivery.Благодаря двухэлементному аккумулятору емкостью 4500 мА·ч (по 2250 мА·ч в каждом элементе) 65-ваттная зарядка SuperDart работает напрямую с напряжением 10 В и силой тока 6,5 А под управлением специального микроконтроллера. SuperDart использует схему заряда аккумулятора, позволяющей вдвое снизить напряжение при зарядке — это помогает контролировать температуру компонентов, сохраняя высокую скорость восстановления аккумулятора. При этом сохраняется низкий уровень нагрева, который не поднимается выше 40°, и при необходимости искусственно понижается.В realme 7 Pro установлена квадрокамера с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682 размером 1/1,73 дюйма и диафрагмой f/1,8. Технология Quad Bayer с размером пикселя 1,6 мкм обеспечивает широкий динамический диапазон и высокую детализацию изображения. realme 7 Pro также оснащён 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,3, макромодулем со светосилой f/2,4 для ультраблизкой съемки на расстоянии 4 сантиметра и черно-белым портретным модулем.Модель поддерживает профессиональный ночной режим съемки Pro, режим Ultra Nightscape, режим «Звездное небо», режим штатива, портретный и панорамный режимы. В систему встроены и фильтры — «Киберпанк», «Фламинго» и «Модерн».realme 7 Pro получил 32-мегапиксельную селфи-камеру. Технология объединения пикселей 4-в-1 работает и с фронтальной камерой, позволяя делать более четкие селфи в темноте в режиме Super Nightscape. Модуль этой камеры поддерживает UIS-стабилизацию при съемке видео, съемку роликов с эффектом боке в реальном времени и запись замедленных видео.В realme 7 Pro установлен экран Super AMOLED на 6,4-дюйма с встроенным сканером отпечатка пальцев и вырезом под селфи-камеру. Он потребляет меньше энергии, обладает более высоким уровнем запаса яркости, имеет лучше цветопередачу и более глубокий насыщенный черный цвет по сравнению с традиционными IPS-экранами.Разрешение FHD+ экрана realme 7 Pro составляет 2400×1080 пикселей, полезная площадь 90,8%, а соотношение сторон — 20:9. realme 7 Pro также оснащен стереодинамиками с поддержкой пространственного аудио Dolby Atmos, а за качество звука отвечает набор технологий APTX Adaptive и Hi-Res Audio.realme 7 Pro работает под управлением процессора Snapdragon 720G с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц, оснащён двухканальной оперативной памятью LPDDR4X на 8 ГБ и накопителем 128 ГБ с типом памяти UFS 2.1. У него есть три слота для карт — двух nanoSIM и одной microSD объёмом до 256 ГБ.В качестве программной оболочки в смартфоне используется платформа realme UI, учитывающая вкусы и привычки пользователя с помощью системы искусственного интеллекта. realme 7 Pro прошёл проверку надежности TÜV Rheinland, включающую 22 основных и 38 дополнительных тестов, охватывающих множество сценариев повседневного использования.realme 7 Pro поступит в продажу 27 октября в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ по спеццене 24 990 рублей, а по окончании специального предложения будет продаваться за 27 990 рублей. Модель будет доступна в «М.Видео», «Онлайнтрейд», «Связном», «Ситилинке», DNS, Tmall, «Яндекс.Маркете», Wildberries и на других торговых площадках в двух цветовых решениях — матовый синий и матовый серебряный.