Buds Air Pro Master Edition — 4 999 рупий (примерно 5 100 рублей)

Watch S Pro — 9 999 рупий (примерно 10 200 рублей)

Watch S Master Edition — 5 999 рупий (примерно 6 100 рублей)







Компания realme анонсировала выпуск нескольких новых продуктов. Были представлены полностью беспроводные наушники Buds Air Pro Master Edition, а также две модели смарт-часов — Watch S Pro и Watch S Master Edition.Эти наушники были созданы при участии дизайнера Хосе Леви, который вдохновлялся научной фантастикой. По характеристикам они точно такие же, как более ранняя модель Buds Air Pro, но расцветка изменилась — наушники и зарядный футляр стали глянцево серебристыми.Наушники обладают 10-мм динамическими драйверами, двумя микрофонами для отсеивания посторонних звуков во время разговора и системой активного шумоподавления. Также поддерживается игровой режим с низкой задержкой (94 мс) и режим прозрачности, который позволяет слышать собеседника и окружающие звуки не вынимая наушники из ушей.Заряда в наушниках хватает на три часа, а при зарядке от кейса автономность продлевается до 25 часов. 15 минут зарядки хватит на 7 часов воспроизведения. Корпус обладает защитой от влаги по стандарту IPX4, на чашечках есть контактная зона для управления воспроизведением, громкостью, звонками и голосовым ассистентом.Watch S Pro представляют собой улучшенную версию модели Watch S. Новые часы получили постоянно включенный круглый сенсорный OLED-экран диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей и яркостью до 450 нит. В них встроен пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кислорода в крови, а также модуль GPS для высокоточного определения местоположения. Корпус выполнен из металла и защищён от воды по стандарту 5 ATM.Часы поддерживают круглосуточное измерение пульса, мониторинг качества сна и 15 различных спортивных режимов, в том числе бег, плавание и велосипедные заезды. В мобильном приложении доступно более сотни циферблатов, в том числе настраиваемые. Аккумулятор рассчитан на две недели работы часов без подзарядки, но с постоянно включенным экраном и GPS показатель автономности значительно снижается.В дополнение к часам можно будет приобрести ремешки из силикона и искусственной кожи разных цветов.Эти часы оснащены круглым сенсорным экраном диагональю 1,3 дюйма с разрешением 360×360 пикселей, металлическим корпусом с защитой по стандарту IP68 и датчиками для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Они поддерживают 16 спортивных режимов и работают до 15 дней без подзарядки.Модель Watch S Master Edition была разработана инженерами realme при участии дизайнера Grafflex из Южной Кореи. В комплектацию входят различные ремешки и наклейки, а в приложении доступны циферблаты с эксклюзивным дизайном.В скором времени эти новинки начнут продаваться в Индии. Об их поставках в другие страны пока не сообщается.