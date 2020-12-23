Компания realme анонсировала выпуск нескольких новых продуктов. Были представлены полностью беспроводные наушники Buds Air Pro Master Edition, а также две модели смарт-часов — Watch S Pro и Watch S Master Edition.
Buds Air Pro Master Edition
Эти наушники были созданы при участии дизайнера Хосе Леви, который вдохновлялся научной фантастикой. По характеристикам они точно такие же, как более ранняя модель Buds Air Pro, но расцветка изменилась — наушники и зарядный футляр стали глянцево серебристыми.
Наушники обладают 10-мм динамическими драйверами, двумя микрофонами для отсеивания посторонних звуков во время разговора и системой активного шумоподавления. Также поддерживается игровой режим с низкой задержкой (94 мс) и режим прозрачности, который позволяет слышать собеседника и окружающие звуки не вынимая наушники из ушей.
Заряда в наушниках хватает на три часа, а при зарядке от кейса автономность продлевается до 25 часов. 15 минут зарядки хватит на 7 часов воспроизведения. Корпус обладает защитой от влаги по стандарту IPX4, на чашечках есть контактная зона для управления воспроизведением, громкостью, звонками и голосовым ассистентом.
Watch S Pro
Watch S Pro представляют собой улучшенную версию модели Watch S. Новые часы получили постоянно включенный круглый сенсорный OLED-экран диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей и яркостью до 450 нит. В них встроен пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кислорода в крови, а также модуль GPS для высокоточного определения местоположения. Корпус выполнен из металла и защищён от воды по стандарту 5 ATM.
Часы поддерживают круглосуточное измерение пульса, мониторинг качества сна и 15 различных спортивных режимов, в том числе бег, плавание и велосипедные заезды. В мобильном приложении доступно более сотни циферблатов, в том числе настраиваемые. Аккумулятор рассчитан на две недели работы часов без подзарядки, но с постоянно включенным экраном и GPS показатель автономности значительно снижается.
В дополнение к часам можно будет приобрести ремешки из силикона и искусственной кожи разных цветов.
Watch S Master Edition
Эти часы оснащены круглым сенсорным экраном диагональю 1,3 дюйма с разрешением 360×360 пикселей, металлическим корпусом с защитой по стандарту IP68 и датчиками для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Они поддерживают 16 спортивных режимов и работают до 15 дней без подзарядки.
Модель Watch S Master Edition была разработана инженерами realme при участии дизайнера Grafflex из Южной Кореи. В комплектацию входят различные ремешки и наклейки, а в приложении доступны циферблаты с эксклюзивным дизайном.
Цены
В скором времени эти новинки начнут продаваться в Индии. Об их поставках в другие страны пока не сообщается.
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Buds Air Pro Master Edition
Эти наушники были созданы при участии дизайнера Хосе Леви, который вдохновлялся научной фантастикой. По характеристикам они точно такие же, как более ранняя модель Buds Air Pro, но расцветка изменилась — наушники и зарядный футляр стали глянцево серебристыми.
Наушники обладают 10-мм динамическими драйверами, двумя микрофонами для отсеивания посторонних звуков во время разговора и системой активного шумоподавления. Также поддерживается игровой режим с низкой задержкой (94 мс) и режим прозрачности, который позволяет слышать собеседника и окружающие звуки не вынимая наушники из ушей.
Заряда в наушниках хватает на три часа, а при зарядке от кейса автономность продлевается до 25 часов. 15 минут зарядки хватит на 7 часов воспроизведения. Корпус обладает защитой от влаги по стандарту IPX4, на чашечках есть контактная зона для управления воспроизведением, громкостью, звонками и голосовым ассистентом.
Watch S Pro
Watch S Pro представляют собой улучшенную версию модели Watch S. Новые часы получили постоянно включенный круглый сенсорный OLED-экран диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей и яркостью до 450 нит. В них встроен пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кислорода в крови, а также модуль GPS для высокоточного определения местоположения. Корпус выполнен из металла и защищён от воды по стандарту 5 ATM.
Часы поддерживают круглосуточное измерение пульса, мониторинг качества сна и 15 различных спортивных режимов, в том числе бег, плавание и велосипедные заезды. В мобильном приложении доступно более сотни циферблатов, в том числе настраиваемые. Аккумулятор рассчитан на две недели работы часов без подзарядки, но с постоянно включенным экраном и GPS показатель автономности значительно снижается.
В дополнение к часам можно будет приобрести ремешки из силикона и искусственной кожи разных цветов.
Watch S Master Edition
Эти часы оснащены круглым сенсорным экраном диагональю 1,3 дюйма с разрешением 360×360 пикселей, металлическим корпусом с защитой по стандарту IP68 и датчиками для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Они поддерживают 16 спортивных режимов и работают до 15 дней без подзарядки.
Модель Watch S Master Edition была разработана инженерами realme при участии дизайнера Grafflex из Южной Кореи. В комплектацию входят различные ремешки и наклейки, а в приложении доступны циферблаты с эксклюзивным дизайном.
Цены
В скором времени эти новинки начнут продаваться в Индии. Об их поставках в другие страны пока не сообщается.
- Buds Air Pro Master Edition — 4 999 рупий (примерно 5 100 рублей)
- Watch S Pro — 9 999 рупий (примерно 10 200 рублей)
- Watch S Master Edition — 5 999 рупий (примерно 6 100 рублей)
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