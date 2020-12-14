





Компания realme анонсировала несколько новых продуктов. Среди них полностью беспроводные наушники с зарядным кейсом и смарт-часы с премиум-дизайном.Наушники realme называются Buds Air Pro Master Edition — это улучшенная версия модели Buds Air Pro. В новинке использованы 10-миллиметровые драйверы, система активного шумоподавления и режим прозрачности (при котором слышно собеседника). Время автономной работы составляет 3 часа, а при зарядке от кейса — 25 часов (или 20 часов с включенным шумоподавлением). Также предусмотрен игровой режим с низкой задержкой звука (94 мс). Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4. Версия Master Edition в отличие от обычной версии будет выпущена в глянцевой серебристой расцветке.Новые смарт-часы Watch S Pro получили круглый сенсорный AMOLED-экран диагональю 1,3 дюйма и металлический корпус с классическим дизайном. Они поддерживают различные фитнес-функции, в том числе измерение пульса и уровня кислорода в крови, отслеживание качества сна, а также смену циферблатов через мобильное приложение. Обещанное время автономной работы — более двух недель.Наушники Buds Air Pro Master Edition и смарт-часы Watch S Pro будут выпущены в продажу в некоторых странах мира с 23 декабря. Компания позиционирует эти продукты в качестве подходящих подарков на Новый год.