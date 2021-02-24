realme Narzo 30 Pro











Компания realme анонсировала смартфон Narzo 30 Pro. Это один из самых доступных субфлагманов с игровой начинкой.В Narzo 30 Pro используется «разогнанный» процессор MediaTek Dimensity 800U с графическим чипом Mali-G57 MC3, 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 64 или 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки Dart Charge. До 50% смартфон заряжается за 25 минут, а на полную зарядку уходит чуть больше часа.Фронтальная камера 16-мегапиксельная, с возможностью разблокировки по лицу. В основной камере используется три датчика (главный 48 Мп с диафрагмой F/1,8, широкоугольный 8 Мп и макрокамера 2 Мп). Звук в Narzo 30 Pro сертифицирован по стандартам Dolby Atmos и Hi-Res Audio, имеется 3,5-мм аудиовыход для подключения проводных наушников или колонок. Также есть защита от брызг (но не указано, по какому стандарту).Смартфон двухсимочный, поддерживает связь в сетях 5G, а в качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой realme UI и перспективой скорого обновления до Android 11. Доступные цвета корпуса — стальной и серебристый.Narzo 30 Pro начнёт продаваться в Индии с 4 марта по цене 16 999 рупий за версию 6 + 64 ГБ и 19 999 рупий за вариант 8 + 128 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается около 17 300 и 20 300 рублей. Когда этот смартфон появится в России, неизвестно.