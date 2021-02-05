





Компания realme анонсировала очередную новинку. Смартфон realme V11 получил характеристики устройств среднего уровня, поддержку 5G и при этом стоит более чем умеренно.В realme V11 используется процессор MediaTek Dimensity 700 со встроенным модемом 5G, 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), модули 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac — 2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Смартфон двухсимочный, в качестве программной платформы используется Android 10 с фирменной оболочкой realme.Фронтальная камера 8-мегапиксельная, она размещена в небольшом каплевидном вырезе в верхней части экрана. Основная камера двойная (13 + 2 Мп), с поддержкой обработки снимков с помощью системы искусственного интеллекта.Версия realme V11 с 4 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтным накопителем стоит в Китае 1199 юаней, а версия с тем же объёмом ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценена в 1399 юаней. В пересчёте на российскую валюту получается 14 000 и 16 400 рублей соответственно. Когда этот смартфон появится в России и по какой цене его можно будет приобрести, пока неизвестно.