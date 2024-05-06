realme выпустила новые наушники Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro

Фархад
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Сегодня, 6 мая, бренд realme по-тихому раскрыл на своем сайте полные характеристики новых TWS-наушников Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro. Обе модели предлагают схожий дизайн и практически идентичный набор функций.

Базовые realme Buds Air 6 оснащены 12,4-мм динамиками с мощными басами, чёткими средними и высокими частотами. Гарнитура поддерживает Hi-Res с LHDC 5.0, а также предлагает активное шумоподавление до 50 дБ.

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Кроме того, в realme Buds Air 6 предусмотрены функции адаптивного шумоподавления на основе окружения, шесть встроенных микрофонов с функцией фильтрации шума во время разговоров и режим низкой задержки в 55 мс для игр.

Заявленное время автономной работы — до 6 часов без подзарядки и 40 часов с зарядным кейсом.

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realme Buds Air 6 Pro оборудованы коаксиальной двухблочной конструкцией с 11-мм низкочастотным динамиком и 6-мм микропланарным твитером. Модель Pro также получила сертификацию Hi-Res, но с кодеком LDAC. Ещё одно заметное отличие — эксклюзивная функция пространственного звука.

В остальном модель Buds Air 6 Pro во многом схожа с базовыми Buds Air 6. При этом без подзарядки флагманские наушники выдают до 7,5 часов, а с футляром — 40 часов.

realme пока не раскрыла цены на новые наушники Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+31
barabaner1
Не вижу разницы с предыдущей версией 5 про 🤷‍♂️
час назад в 13:47
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