realme выпустила новые наушники Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro

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Сегодня, 6 мая, бренд realme по-тихому раскрыл на своем сайте полные характеристики новых TWS-наушников Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro. Обе модели предлагают схожий дизайн и практически идентичный набор функций.Базовые realme Buds Air 6 оснащены 12,4-мм динамиками с мощными басами, чёткими средними и высокими частотами. Гарнитура поддерживает Hi-Res с LHDC 5.0, а также предлагает активное шумоподавление до 50 дБ.Кроме того, в realme Buds Air 6 предусмотрены функции адаптивного шумоподавления на основе окружения, шесть встроенных микрофонов с функцией фильтрации шума во время разговоров и режим низкой задержки в 55 мс для игр.Заявленное время автономной работы — до 6 часов без подзарядки и 40 часов с зарядным кейсом.realme Buds Air 6 Pro оборудованы коаксиальной двухблочной конструкцией с 11-мм низкочастотным динамиком и 6-мм микропланарным твитером. Модель Pro также получила сертификацию Hi-Res, но с кодеком LDAC. Ещё одно заметное отличие — эксклюзивная функция пространственного звука.В остальном модель Buds Air 6 Pro во многом схожа с базовыми Buds Air 6. При этом без подзарядки флагманские наушники выдают до 7,5 часов, а с футляром — 40 часов.realme пока не раскрыла цены на новые наушники Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro.