Представлен смартфон realme GT Neo 6 SE с самым ярким в мире дисплеем

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Бренд realme официально представил новый среднебюджетный смартфон realme GT Neo 6 SE с рядом впечатляющих характеристик.realme GT Neo 6 SE может похвастаться шикарным 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем BOE S1 с разрешением 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 2500 Гц и пиковой яркостью в рекордные 6000 нит. Напомним, что у iPhone 15 Pro Max этот показатель достигает 2000 нит. Кроме того, в смартфоне предусмотрено высокочастотное ШИМ-затемнение с частотой 2160 Гц и защитное стекло Corning Gorilla Victus 2.За производительность realme GT Neo 6 SE отвечает новый чип Snapdragon 7+ Gen 3 с 8/12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой SUPERVOOC S мощностью 100 Вт.На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп (Sony IMX882) и сверхширокоугольная на 8 Мп (Sony IMX355). Разрешение селфи-камеры — 32 Мп (Sony IMX615). Среди прочих особенностей — ИК-передатчик, NFC, двухчастотный GPS, влагозащита IP65, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и ОС realme UI 5.0 из коробки.Пока realme GT Neo 6 SE доступен только в Китае по цене от 1699 юаней (~$235) за версию 8/256 ГБ до 2399 юаней (~$330) за модель с 16/512 ГБ памяти.