Камеру realme 12 Pro+ сравнили с iPhone 14 Pro. Результат просто невероятный

Фархад
realme 12 Pro+

Бренд realme привёз в Россию новый стильный смартфон realme 12 Pro+ с довольно впечатляющими характеристиками. Наш главный редактор Георгий Лямин решил сравнить камеру этого девайса с iPhone 14 Pro. Вот что из этого получилось.

В этом поколении realme решила оснастить среднебюджетные смартфоны топовыми камерами. Ярчайший пример — realme 12 Pro+. Он получил основной 1/1,56-дюймовый сенсор Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией (24 мм, ƒ/1.8), перископ OmniVision OV64B на 64 Мп с 3х-кратным оптическим зумом (71 мм, ƒ/2.8) и сверхширик на 8 Мп (16 мм, ƒ/2.2). Ну а чтобы понять, для чего все эти датчики нужны, Лямин поделился примерами съёмки.

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Вот как показали себя камеры realme 12 Pro+ при дневной съёмке:



За этим последовало сравнение кадров realme 12 Pro+ и iPhone 14 Pro. Даже в таких условиях освещения новинка realme передала цвета более точно, чем флагман Apple. Во всяком случае он не пытался слишком высветлить хмурое небо Санкт-Петербурга.



Вот ещё несколько примеров сравнений:

12/14 
realme 12 Pro+ (слева) и iPhone 14 Pro (справа)

12/14
realme 12 Pro+ (слева) и iPhone 14 Pro (справа)

12/14
realme 12 Pro+ (слева) и iPhone 14 Pro (справа)

Также Георгий поделился в своём Telegram-канале серией ночных снимков на realme 12 Pro+. На наш субъективный взгляд, кадры получились впечатляющими, особенно для устройства из среднего ценового сегмента.



Кстати, помимо крутых камер, realme 12 Pro+ может похвастаться 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 67 Вт.
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Источник:
Лямин
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Комментарии

+4453
Gabriel
У Рилми картинка более кинематографичная.
37 минут назад
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