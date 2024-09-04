Red Magic показала первый геймерский планшет с «прозрачным» дизайном

Артем
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Чтобы катки были проще, можно подцепить клавиатуру. А еще у гаджета будет RGB-подсветка.

Справедливости ради, Red Magic Gaming Pad лишь имитирует эффект прозрачности. На представленных изображениях виден стандартный монолитный корпус с необычной горизонтальной панелью наверху, а внутренние микросхемы, выставленные на показ, лишь дизайнерский ход. Поверх узора дорожек платы красуется нейминг бренда с красной подсветкой и модель встроенного процессора. Рядом с камерой и модулем вспышки заметна небольшая кольцеобразная RGB-подсветка. Планшет будет доступен в двух размерах: с диагональю экрана 10,9 и 12,4 дюйма. Цвета — серебристый и черный.

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На верхней грани расположились пара микрофонов, клавиша питания и утопленная в корпус кнопка — ее назначение пока не раскрывают. На нижней, скорее всего, есть порт для крепления клавиатуры. 

Если верить слухам, разрешение Red Magic Gaming Pad составляет 2,8K с частотой обновления 144 Гц. Внутри установлен чип Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, оперативная память LPDDR5x, хранилищем UFS 4.0 и аккумулятором емкостью 10 100 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

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Устройство получит основную камеру на 50 МП и селфи на 20 МП. Также ожидается, что корпус будет выполнен из металла, а внутри установят продвинутую систему охлаждения.

Модель с 12,4-дюймовым экраном, вероятно, оснастят увеличенным аккумулятором и чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.

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Официальный анонс Red Magic Gaming Pad ожидается завтра, 5 сентября.
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Источник:
Gizmochina
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