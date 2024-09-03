Xiaomi представила стильный и мощный пауэрбанк. Признайтесь, захотели!

Артем
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3 порта, 9 уровней защиты, 140 Вт и потрясающий прозрачный корпус.

Ряды полезных аксессуаров Xiaomi пополнились новым внешним аккумулятором. Пока найти его можно на платформе Youpin. Гаджет прозвали незамысловато — Xiaomi Powerbank 25000 212W. Впрочем, на этом простота заканчивается, поскольку внешне устройство впечатляет с первого взгляда.

Вытянутый прямоугольный корпус отлит из пластика с прозрачными стенками. Так можно разглядеть часть внутренних микросхем и расположенный сверху цветной дисплей с показателями заряда — смотрится очень эффектно.

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По характеристикам пауэрбанк тоже не промах — номинальная емкость составляет 14 000 мА·ч при максимальной мощности в 212 Вт (65 Вт + 27 Вт + 120 Вт). С ним легко зарядить сразу несколько устройств, для этого есть: два порта USB-C и один USB-A. 

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Если задействовать только один порт, то USB-C с поддержкой Power Delivery 3.1 выдаст до 140 Вт, второй USB-C — 45 Вт, а USB-A — до 120 Вт.

Также заявлена поддержка большинства популярных протоколов быстрой зарядки, включая QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP и Apple 2.4A. Если верить создателям гаджета, новинка заполнит аккумулятор Xiaomi 14 Pro до 100% всего за 20 минут. 

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Специалисты из Xiaomi не забыли о безопасности — устройство получило девять уровней защиты как для самого гаджета, так и для подключаемых устройств.

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Powerbank 25000 212W уже доступен для заказа по цене 499 юаней (~ 6200 рублей). Ждем с нетерпением его появления на AliExpress.
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Источник:
Youpin
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