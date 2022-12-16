Apple откажется от российского офиса

По данным РБК, российское представительство компании Apple перестанет арендовать офис в Москве. Сейчас оно базируется в помещении бизнес-центра «Романов двор» рядом с Кремлем.
5 лет назад Apple арендовала в этом бизнес-центре 3,5 тысячи квадратных метров, затем площадь аренды была увеличена до 4,7 тысячи квадратных метров, хотя с началом пандемии коронавируса в 2020 году помещения использовались лишь частично и по большей части пустовали. Решение о полном отказе от аренды помещений был принят после того, как Apple перестала поставлять в Россию свои устройства. Российское представительство как раз обеспечивало реализацию этих устройств и формально не отвечало за работу сервисов компании.
Договор об аренде помещений действует до января 2025 года Сейчас российское представительство Apple ООО «Эппл Рус» ведёт переговоры с арендодателем о досрочном расторжении договора с нидерландской компанией «Алини Инвестментс Б.В.», которая владеет помещениями по адресу Романов переулок, дом 4.
Оставит ли Apple своё российское представительство или ликвидирует его, неизвестно. Нормы законодательства предписывают иностранной компании иметь в России представительство, иначе её бизнес может быть запрещён на российском рынке, а её сервисы заблокируют.
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