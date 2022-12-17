Как запретить удаление приложений на iPhone и iPad





Если вы когда-то дарили iPhone или iPad ребенку или пожилому человеку и настраивали их, то вам знакома проблема случайного удаления приложений. Это особенно неприятно, если вы далеко от устройства — установить удаленное приложение заново бабушке или дедушке практически невозможно.



Для этой цели в iOS предусмотрена возможность включить запрет на удаление приложений. С марта 2022 года эта функция приобрела новый смысл: если её включить, то ваш ребенок не удалит приложение «Сбербанка» или ВТБ, играя на смартфоне.



Чтобы запретить удаление приложений:





Откройте «Настройки» → «Экранное время»

Нажмите «Включить» и выберите «Это мой iPhone»

Пройдите в раздел «Контент и конфиденциальность»

Нажмите на «Покупки в iTunes и App Store»

Откройте пункт «Удаление приложений» и выберите «Нет»

Теперь вернитесь на два шага назад и нажмите «Использовать код-пароль»; задайте любой пароль для защиты экранного времени от отключения.

Теперь при удержании иконки приложения на рабочем столе отсутствует вариант его удаления. При необходимости эту настройку всегда можно отключить.