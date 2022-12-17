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Как запретить удаление приложений на iPhone и iPad

Олег

iPhone

Если вы когда-то дарили iPhone или iPad ребенку или пожилому человеку и настраивали их, то вам знакома проблема случайного удаления приложений. Это особенно неприятно, если вы далеко от устройства — установить удаленное приложение заново бабушке или дедушке практически невозможно.

Для этой цели в iOS предусмотрена возможность включить запрет на удаление приложений. С марта 2022 года эта функция приобрела новый смысл: если её включить, то ваш ребенок не удалит приложение «Сбербанка» или ВТБ, играя на смартфоне.

Чтобы запретить удаление приложений:

  • Откройте «Настройки» → «Экранное время»
  • Нажмите «Включить» и выберите «Это мой iPhone» 
iPhone
  • Пройдите в раздел «Контент и конфиденциальность»
  • Нажмите на «Покупки в iTunes и App Store»
  • Откройте пункт «Удаление приложений» и выберите «Нет» 
  • Теперь вернитесь на два шага назад и нажмите «Использовать код-пароль»; задайте любой пароль для защиты экранного времени от отключения. 
iPhone

Готово! Теперь при удержании иконки приложения на рабочем столе отсутствует вариант его удаления. При необходимости эту настройку всегда можно отключить. 

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