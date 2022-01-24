





Бренд Reebok представил первые в своей истории смарт-часы. Они должны помочь ему зайти в новые сегменты рынка, что особенно актуально после того, как он обрёл независимость от Adidas.Часы называются Reebok ActiveFit 1.0. Они выполнены в спортивном стиле и оснащены круглым циферблатом с цветным экраном диагональю 1,3 дюйма. Корпус защищён по стандарту IP67, благодаря чему в этих часах можно принимать душ и заниматься водными видами спорта.Часы умеют считать количество пройденных шагов и сожжённых калорий, измерять пульс, артериальное давление и уровень насыщенности крови кислородом, а также мониторить качество сна. Также они показывают погоду и уведомления от смартфона, позволяют управлять музыкальным плеером и даже обладают встроенными играми. Время автономной работы — до 15 дней в зависимости от режима использования.Новинка уже поступила в продажу в Индии, где в пересчёте на российскую валюту стоит около 5 тысяч рублей. Вероятно, в дальнейшем она будет поставляться в другие страны.