

Не так давно один из самых популярных российских ютуб-блогеров Wylsacom выложил обзор электрической зубной щётки Oclean Xpro Elite. Это видео набрало более миллиона просмотров, а его зрители узнали об одной из самых лучших зубных щёток на рынке.



Щётка Oclean Xpro Elite пользуется огромной популярностью, привлекая потребителей тем, что она бесшумная в работе, предлагает новейшие технологии и обладает современным дизайном. В первую неделю после её выпуска в магазин Oclean на AliExpress зашло более 30 миллионов посетителей, что сделало его рекордсменом в своей категории.







Почему Wylsacom рекомендует Oclean Xpro Elite?



Wylsacom гений хайтека. Через его руки прошли тысячи гаджетов, и он сразу может отличить проходной продукт от выдающегося. Он почти пробил планку в 10 миллионов подписчиков на YouTube, где размещены его обзоры продукции Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi и других именитых брендов.







На этот раз его заинтересовала продукция Oclean — компании, которая уделяет огромное внимание технологичности своих продуктов. Wylsacom пользовался щёткой Xpro Elite некоторое время и, по его собственным словам, он стал фанатом Oclean. Как он говорит в обзоре, флагманский продукт Oclean предлагает такие технологии и возможности, каких ещё не было у электрических зубных щёток.







Прежде всего, щётка Oclean X Pro Elite настолько бесшумна, что вы едва ли услышите её. Уровень её шума в процессе работы достигает лишь 45 дБ, что сравнимо с тихим шёпотом. Неудивительно, что она получила награду Quite Mark от Noise Abatement Society. Можно быть уверенным, что Oclean X Pro Elite не будет действовать вам на нервы и не разбудит членов вашей семьи.







Но больше всего Wylsacom был удивлён встроенным в эту щётку экраном. Большинство умных зубных щёток полагаются на работу с мобильным приложением, установленным на смартфон. Экран, встроенный в Oclean X Pro Elite, избавляет от необходимости пользоваться таким приложением, брать с собой смартфон во время чистки зубов и анализировать собранные им данные — он работает абсолютно независимо. На этом экране вы можете менять режимы чистки, устанавливать продолжительность и интенсивность работы и видеть результаты, в том числе благодаря функции определения слепых зон, которая делит полость рта на 8 сегментов. Там же отображается оценка чистки зубов, и чтобы её увидеть, необязательно лезть в смартфон.



Более того, Oclean X Pro Elite обладает бесщёточным мотором со скоростью вращения 42 000 оборотов в минуту и поддерживает более 20 режимов очистки в зависимости от индивидуальных особенностей зубов того или иного человека. Аккумулятора ёмкостью 800 мАч хватит на 35 дней использования щётки, он заряжается за 3 часа от беспроводного устройства (как смартфон), а благодаря настенному держателю щётка всегда останется сухой и не будет занимать место на раковине или в шкафу.



Вот такую зубную щётку рекомендует Wylsacom, разве вы не хотите себе такую же?



Вбейте в поиск AliExpress « Wylsacom рекомендует » — в выдаче появится щётка Oclean X Pro Elite. До конца июня на неё можно получить скидку 7 долларов по промокоду WYLSACOM . Укажите его в процессе оплаты товара.







