



Сервисы по прокату электросамокатов обсудят с властями Санкт-Петербурга свою дальнейшую судьбу. Об этом в эфире РБК ТВ рассказал сооснователь кикшеринга Urent Андрей Азаров.



Ради возобновления работы после вынужденной приостановки кикшеринги готовы пойти на уступки и искусственно ограничить максимальную скорость движения электросамокатов в некоторых районах города. На Невском проспекте скорость была ограничена несколько недель назад, ещё до переговоров с властями.



Администрация Санкт-Петербурга совместно с представителями кикшеринговых сервисов разрабатывает документ, который будет регулировать оказание услуг по прокату электросамокатов в городе. Предполагается, что движение электросамокатов может быть полностью запрещено в некоторых районах Санкт-Петербурга во время проведения чемпионата Европы по футболу. Также будут определены районы с ограничением скорости движения этого вида транспорта.



Претензии кикшерингам возникли у властей Санкт-Петербурга и правоохранительных органов после нескольких случаев, когда лица, управляющие электросамокатами на большой скорости, сбивали пешеходов, гулящих по тротуару, и скрывались с места происшествия. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, а ответственность за произошедшее могут понести не только водители электросамокатов, но и руководители кикшерингов, допустившие эти инциденты.



8 июня каршеринги ограничили скорость движения электросамокатов на центральных улицах Санкт-Петербурга до 10 км/ч по согласованию с городским комитетом по транспорту. Утром 9 июня сервисы приостановили работу: электросамокаты были конфискованы правоохранительными органами со стоянок, а в приложениях, через которые оформляется аренда, сообщается, что транспорт временно недоступен.







