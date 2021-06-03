



МВД и Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводят обыски у сервисов, сдающих электросамокаты в аренду. Следственные мероприятия проходят в питерских офисах Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.



Силовые ведомства заинтересовались законностью деятельности кикшеринговых сервисов после двух происшествий в Санкт-Петербурге: 1 июня мужчина наехал на четырёхлетнего мальчика в парке культуры и отдыха в Колпино, а 2 июня другой мужчина наехал на пятилетнюю девочку в Невском районе.



По обоим делам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Также возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов») — по нему могут привлечь к уголовной ответственности руководство кикшеринговых сервисов.



Сервисы сдают в прокат электросамокаты несмотря на то, что в России нет полноценного законодательного регулирования такого транспорта. Водители самокатов приравнены к пешеходам, хотя они движутся с большой скоростью, могут причинить вред другим людям и быстро скрыться с места происшествия. В некоторых случаях (например, когда в электросамокат установлен двигатель мощностью более 250 ватт), это средство передвижения приравнивается к мопеду и может двигаться по проезжей части, но как только обладатель такого самоката заезжает на тротуар, согласно ПДД он снова становится пешеходом и должен ехать медленно.







