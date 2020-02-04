





Компания Xiaomi раскрыла подробности о технологии быстрой зарядки Super Charger Turbo. С помощью адаптера увеличенной мощности можно зарядить смартфон с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч всего за 17 минут.В Super Charger Turbo применяется зарядный адаптер мощностью 100 Вт. Из-за технологических особенностей технологии используемая ёмкость аккумулятора снижается на 20%, то есть для получения 4000 мАч необходима батарея на 5000 мАч.Для того, чтобы аккумулятор не перегревался при зарядке со столь высокой мощностью, используются дополнительные меры безопасности. Снижение силы тока обеспечено увеличением входящего напряжения, кроме того, усилена защита от перегрева, утечки электролита, а также короткого замыкания в контроллере, проводах и зарядном адаптере.По словам Xiaomi, 100-ваттная зарядка будет использоваться во флагманских моделях Redmi. Не исключено, что режим передачи энергии с такой мощностью будет задействован не всегда, а лишь в особых случаях на усмотрение пользователя. Стоит понимать, что быстрая зарядка создаёт аккумулятору дополнительный стресс и приводит к тому, что он выходит из строя намного раньше, чем мог бы в обычных условиях.