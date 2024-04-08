RGB-подсветка оказалась губительна для компьютерных комплектующих

Сразу несколько геймеров рассказали о проблемах, которые возникли с их видеокартами из-за RGB-подсветки других компонентов, установленных в ПК. Они заметили, что на печатной плате появился узор, свидетельствующей о деформации поверхности.
Как выяснилось, узор возник в том месте, куда на видеокарту попадает свечение от планок оперативной памяти. Светодиоды излучают широкий спектр света, в том числе в ультрафиолетовом диапазоне (300-400 нм), а это приводит к выгоранию краски, особенно в том случае, когда они находятся в непосредственной близости. Проблема выявлена на видеокартах разных производителей, также известен случай, когда пятна появились на старой видеокарте NVIDIA GTX 1080 Ti после пяти лет эксплуатации рядом со светящейся памятью.
Проблема усугубляется тем, что поверхность нагревается от диодов, а это значит, что на печатной плате могут происходить деформации, в худшем случае — вплоть до отслоения контактов или ухудшения токопроводящих характеристик в элементной базе, что приведёт к падению производительности или поломке компьютера. Выгорание краски в некотором смысле оказалось полезным, ведь оно позволило визуально выявить довольно серьёзную проблему. Теперь геймеры думают над тем, что лучше — продолжать заставлять компьютеры светиться, как гирлянды, или отключать подсветку, чтобы она навредила дорогостоящим компонентам.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым