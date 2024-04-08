RGB-подсветка оказалась губительна для компьютерных комплектующих

Александр


Сразу несколько геймеров рассказали о проблемах, которые возникли с их видеокартами из-за RGB-подсветки других компонентов, установленных в ПК. Они заметили, что на печатной плате появился узор, свидетельствующей о деформации поверхности.

Как выяснилось, узор возник в том месте, куда на видеокарту попадает свечение от планок оперативной памяти. Светодиоды излучают широкий спектр света, в том числе в ультрафиолетовом диапазоне (300-400 нм), а это приводит к выгоранию краски, особенно в том случае, когда они находятся в непосредственной близости. Проблема выявлена на видеокартах разных производителей, также известен случай, когда пятна появились на старой видеокарте NVIDIA GTX 1080 Ti после пяти лет эксплуатации рядом со светящейся памятью.



Проблема усугубляется тем, что поверхность нагревается от диодов, а это значит, что на печатной плате могут происходить деформации, в худшем случае — вплоть до отслоения контактов или ухудшения токопроводящих характеристик в элементной базе, что приведёт к падению производительности или поломке компьютера. Выгорание краски в некотором смысле оказалось полезным, ведь оно позволило визуально выявить довольно серьёзную проблему. Теперь геймеры думают над тем, что лучше — продолжать заставлять компьютеры светиться, как гирлянды, или отключать подсветку, чтобы она навредила дорогостоящим компонентам.


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Комментарии

0
toxptz
А если на это место налепить термопрокладку ?
Сегодня в 11:22
#
Anatoly076
+161
Anatoly076
Вот так новость 🤣🤣👍🏻! Блин светодиод сигнализации на машине зимой дырку в снегу прогревает мерцанием! Ну это так для наблюдательных, а тут прямо открыли Америку! ))))

Скоро походу выяснится, что и корпуса отвода тепла — тоже вредны при перегревах, т.к. структура пластины меняется и уплотняется 🤪.
Сегодня в 12:58
#
+391
Gandalf2021
Если светодиоды излучают в УФ-спектре, то что будет с глазами людей, сидящих при таком свете? Сильно повезёт если свет в глаза через силикатное стекло попадать будет, а не напрямую…
2 часа назад в 13:38
#
tellurian
+1247
tellurian
Ситуация странная , но я в целом не понимаю эту моду на подсветку комплектующих, стоящие внутри корпуса. У большинства они закрытые и какой смысл? Мне вообще бы она мешала.
час назад в 14:46
#
+219
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Блин, у меня как похожие модули G.Skill в ПК почти год стоят. Надо будет как-нибудь взглянуть на бэкплейт видяхи 😅
час назад в 14:52
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