Роботы-пылесосы уже не являются чем-то новым, поэтому покупатели уделяют все больше внимания функциональности и техническим характеристикам. Компания Roborock, которая ориентируется на желания потребителей и является одним из флагманов рынка роботов-пылесосов, недавно представила новую модель – S6 MaxV. Попробуем найти грань между усовершенствованием «старого доброго» и внедрением по-настоящему инновационных решений в одной из наиболее мощных моделей на рынке.
Конструкция
Внешность S6 MaxV унаследовал от своего предшественников: та же шайба ( 35 см в диаметре и 9.6 см высотой) с командным пунктом в виде башенки, где расположен LiDAR (Light Identification Detection and Ranging) – система световой идентификации, обнаружения и определения дальности. К двум кнопкам на верхней панели (начало уборки и отправки на станцию зарядки) в новой модели добавилась функция включения/выключения. Снизу – пара довольно крупных колес для преодоления порогов, две щетки (силиконовая с лепестками сбоку, чтобы подгребать мусор к центральной, и сама центральная). Если приподнять крышку, на верхней стороне, найдем контейнер для сбора пыли емкостью 460 мл. Резервуар с водой (280 мл) и насадка с микрофиброй для влажной уборки прикрепляются отдельно к задней части робота, как и у предшественника. Комплектация так же состоит из самого пылесоса, зарядной станции, и силиконовой накладки, которая не дает покрытию пола вокруг зарядной станции отсыреть после влажной уборки.
Управление и использование
Для запуска уборки используются два способа: с помощью кнопок на самом пылесосе или через приложение Mi Home. Стоит отметить, что приложение намного удобнее. После того, как робот проедет квартиру в первый раз и нарисует карту помещения, можно разделить квартиру по комнатам, воспользоваться функцией зонированной уборки (если, например, после мытья полов вы случайно рассыпали что-то на кухне: смысла убирать всю квартиру нет, поскольку можно запустить уборку конкретной области), отрегулировать мощность всасывания (4 режима, до 2500 Па по сравнению с 2000 у Roborock S6), а также выбрать один из трех режимов влажной уборки.
Ёмкость аккумуляторной батареи – 5200 мАч, производитель гарантирует 180 часов автономной работы при общей площади уборки в 240 м², а это в свою очередь по достоинству оценят обладатели просторных апартаментов. Уровень производимого шума снизился по сравнению с базовой моделью (S6) незначительно – с 69 до 67 дБ. Это уровень шума в максимальном режиме работы, все остальные оставляют возможность просто не обращать внимания на занятого своим делом робота.
Где революция?
Если Вы знакомы с предыдущими моделями от Roborock, основное отличие сразу бросается в глаза. В передней части нового робота-пылесоса теперь находятся двойная камера. Отныне помимо LiDAR ориентироваться в пространстве пылесосу позволяют данные, которые он получает благодаря этому новому «оптическому зрению». Камеры находятся на небольшом расстоянии друг от друга, потому робот получает объемное изображение, с помощью которого он строит траектории и прокладывает маршруты. Процессор Qualcomm APQ8053 (та часть революционных изменений, которая скрыта от нас под корпусом) улучшает работу ReactiveAi (пылесос стал умнее обычной версии S6 на 50%). Новый процессор обучался на основе десятков тысяч различных изображений предметов из дома (игрушки, миски домашних животных, чашки от кофе и многое другое) для того, чтобы лучше распознавать потенциальные препятствия. Любой предмет не меньше 5 см в ширину и 3 см в высоту не станет для S6 MaxV проблемой. Более того, данная модель оснащена безопасным режимом Pet для взаимодействия с домашними питомцами.
В итоге
Roborock S6 MaxV – следующий шаг в развитии роботов-пылесосов. При небольшом увеличении мощности, сохранении точной навигации, множества режимов как сухой, так и влажной уборки, понятного управления и других достоинств, инновации делают эту модель более, чем конкурентной. Благодаря встроенным камерам этот успевший уже стать почти незаменимым домашний помощник теперь не требует никакого вмешательства в свою работу. Он сам знает, какие предметы нужно объезжать: будь то миска любимого питомца или плюшевая игрушка вашего малыша, забытая им по рассеянности на полу в детской.
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