В Федеральном суде города Окленда (штат Калифорния, США) началось рассмотрение по существу иска Epic Games к компании Apple. Юристы Epic Games пытаются доказать, что условия, которые Apple установила в App Store, являются монопольными и направленными на подавление конкуренции. Их главная претензия заключается в том, что Apple берёт комиссию в размере 30% со всех транзакций в играх и приложениях, запрещая платежи в обход App Store через сервисы с более низкой комиссией.
Конфликт компаний начался в августе 2020 года после того, как Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite с платежами в обход App Store. Модераторы магазина заметили это и убрали игру, но Epic Games не стала устранять «нарушение», и теперь Fortnite недоступен на iPhone и iPad.
В начале судебного процесса юристы Apple заявили, что Epic Games нарушила правила App Store, которые применимы ко всем разработчикам и направлены на то, чтобы магазин оставался безопасным для пользователей. Юристы Epic Games парировали тем, что по их мнению прямые платежи в App Store позволяют Apple взять под полный контроль дистрибуцию приложений для iOS и iPadOS.
Одно из требований Epic Games к Apple — позволить пользователям устанавливать приложения и игры не из App Store, а из сторонних источников. Юрист Apple Карен Данн заявила, что это невозможно:
Epic хочет, чтобы наша платформа превратилась в Android, но мы этого не хотим. И наши пользователи тоже не хотят этого.
Юристы Apple также считают, что Epic Games извлекла огромную выгоду из App Store.
Epic размещала свои игры в App Store в течение десяти лет, и получила выгоду от использования экосистемы App Store — инструменты для разработки, тестирования и дистрибуции доступны всем разработчикам. Epic добровольно согласилась с правилами App Store, и мы рады, что эта компания построила столь успешный бизнес на нашей платформе. Тот факт, что бизнес-интересы компании изменились, и теперь она требует для себя особых условий, не отменяет того факта, что наши условия создают высококонкурентную среду для всех разработчиков и позволяют поддерживать высокий уровень безопасности для пользователей.
Позиция Apple выглядит убедительной, но суд всё равно может удовлетворить требования Epic Games. Дело в том, что совсем недавно, в апреле этого года Еврокомиссия попросила Apple внести изменения в бизнес-практику для музыкальных стриминговых сервисов в странах Евросоюза. Расследование проводилось по жалобе сервиса Spotify, который был недоволен тем, что Apple берёт 30-процентную комиссию с оформления подписки через App Store и имеет возможность устанавливать более низкие тарифы в своём собственном музыкальном сервисе. Еврокомиссия ждёт от Apple предложений по устранению антимонопольных нарушений, а если регулятора не устроят предложенные меры, компания может быть оштрафована на сотни миллионов евро.
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Куда выслать денег?
У меня рабочий телефон — андроид. Очень мягко говоря, совсем не понимаю зачем там два магазина приложений?! И каждый из этих магазинов на одном аппарате меня спрашивают из какого магаза качать приложение. Да идите вы лесом с таким сервисом! Мне по жизни и без этого хватает загадок
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