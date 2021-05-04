





С выходом накопительного обновления KB5001391, доступного для Windows 10 2004 и 20H2, в системе появилась новая функция для панели задач под названием «Новости и интересы». По сути это новостная лента, интегрированная прямо на панель задач, что позволяет узнавать свежие новости, погоду и температуру без захода в браузер. По данным Microsoft, новости будут поступать из более чем 4500 источников, таких как BBC, CNN и Fox News.Однако отмечается, что пока эта функция доступна не всем: скорее всего в течение ближайших недель компания будет удаленно ее активировать на все большем количестве устройств. Такое медленное обновление позволяет Microsoft отслеживать любые возникающие ошибки. Также отмечается, что самостоятельно включить эту опцию через реестр или управление групповыми политиками нельзя.При этом, если такой новостной виджет вам не нужен, его можно легко отключить прямо с панели задач, нажав на нее правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт. Но, если вы все же решили его оставить, имеет смысл заняться кастомизацией: например, по нажатию на определенную новость можно выбрать, хотите ли вы в дальнейшем видеть больше или меньше аналогичных материалов. Также можно скрывать различные новости и источники новостей.