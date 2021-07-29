Внешний вид и функциональность

Режим «пылесос»

Влажная уборка

Итог







Полная автономность в работе, огромные площади уборки от одного заряда аккумулятора, широкий функционал и легкость в использовании. Это лишь немногие из качеств, которые сделали роботы-пылесосы неотъемлемой частью современной бытовой техники. Если первые модели и обеспечивали качество уборки, с которым могли конкурировать проводные/аккумуляторные предшественники, то последние модели роботов далеко опережают своих предков. Особенно благодаря наличию функции влажной уборки помещений. Компания Roborock пошла еще дальше: недавно они презентовали для российского рынка новый Roborock S7, который способен приятно удивить обладателей предыдущих моделей и перевернуть представление об уборке тех, кто еще не успел обзавестись таким домашним помощником. Обо всем по порядку.Эволюция роботов-пылесосов прочно закрепила за этими девайсами форму шайбы. S7 – не стал исключением. При габаритах в 35 см в диаметре и высоте в 9,6 см тяжело представить себе недоступные для этой модели места: развернуться между ножками кухонных стульев, заехать под комод или кухонный гарнитур – не проблема. На верхней крышке S7 – ставшая уже классической башенка, в которой располагаются датчики навигации: от Лидара (Light Identification Detection and Ranging) и системы световой идентификации, обнаружения и определения дальности, до вспомогательных одометра, акселерометра и компаса. Спереди от башенки можно найти простую панель из трех кнопок для начала уборки, паузы в цикле или отправки пылесоса на зарядную станцию. Перевернув робот, можно увидеть два довольно крупных колеса, которые позволяют ему без проблем преодолевать перепады в высоте полов и спокойно переезжать пороги между комнатами.Благодаря оснащению большим количеством датчиков, пылесосы от Roborock составляют карту помещения с точностью до 98%. В мобильном приложении Mi Home каждый пользователь может вручную разделить карту на отдельные комнаты, выбрать функцию зонированной уборки или установить мощность всасывания (ночной режим, стандартная, турбо или максимум) для сухой уборки, а также один из четырех режимов подачи воды при влажной уборке, ориентируясь на уровень загрязнений или вид покрытия.Высокое качество работы Roborock S7 в режиме сухой уборки обеспечивает не только впечатляющая мощность всасывания в 2500 Па. Новая модель оснащена двумя щетками. И если вспомогательная, которая располагается сбоку и выполнена из силикона, является прямым наследством от предыдущих моделей производителя, то центральную турбощетку в S7 инженеры Roborock переосмыслили. Теперь она оснащена полностью подвижным механизмом, который гарантирует полное прилегание к полу даже на неровных поверхностях.Помимо этого, на самом цилиндре турбощетки теперь расположены линии из жесткой резины, которая сменила чередующиеся ряды щетины: теперь даже довольно крупный мусор в высоком ковровом покрытии не станет для робота-пылесоса проблемой. О пыли и других загрязнениях на жестких покрытиях и говорить не приходится. Наряду с впечатляющей автономностью в работе (до трех часов непрерывной уборки от одного заряда аккумулятора емкостью в 5200 мАч), удобства в использовании S7 прибавляет и вместительный пылесборник с HEPA-фильтром емкостью 470 мл. Нет никакой необходимости опустошать его после каждой уборки – достаточно позаботиться об этом раз в неделю, даже при ежедневном запуске устройства.За мытьё полов по-прежнему отвечает съемный модуль: бак для воды объемом 300 мл (такого количества воды хватает на уборку общей площадью до 200 м²) и кронштейна для крепления микрофибры, на которую вода подается при помощи электронной системы SnapMop. Однако здесь S7 готов преподнести пользователю несколько сюрпризов, которые могут стать настоящей революцией на рынке роботов-пылесосов. Раньше качество влажной уборки у пылесосов от Roborock обеспечивалось созданием давления в 300 г на влажную фибру. Теперь все намного интереснее.Roborock S7 оснащен инновационной технологией VibraRise™. Отныне безукоризненное мытье полов возможно благодаря тому, что модуль с влажной фиброй совершает до 3000 звуковых вибраций в минуту. Ни засохшие пятна от сладкого кофе, ни грязные следы от обуви больше не вызовут трудностей. Кроме этого, Roborock S7 станет, пожалуй, первой моделью робота-пылесоса, которая позволит полностью совмещать сеансы сухой и влажной уборки. Дополнительный ультразвуковой датчик определения ковровых покрытий позволяет роботу безошибочно распознавать ворс и заносить ковры на карту помещения. При обнаружении и последующем заезде на них модуль с влажной фиброй будет автоматически приподниматься на 5 мм верх, дабы избежать намокания ворса. Обозначать зоны “без мытья полов” через приложение Mi Home больше не потребуется, S7 сделает все за Вас при первом же включении. Благодаря VibraRise™ в комплекте поставки робота теперь отсутствует влагостойкая подставка из силикона, которую производитель рекомендовал крепить у зарядной станции в прошлых моделях. По завершении сеанса влажной уборки и заезду на станцию модуль с фиброй автоматически поднимается. Без отсыревших полов. Без дополнительных приспособлений.Roborock S7 – прямое доказательство того, что совершенству нет предела. Сохраняя все прошедшие испытание временем полезные функции, один из мировых флагманов производства роботов-пылесосов не перестает удивлять пользователей полезными улучшениями и прорывными решениями. S7 подойдет не только тем, кто задумался о приобретении своего первого робота-пылесоса. Довольными работой этого юркого домашнего помощника останутся даже представители самой искушенной в технологическом плане публики.