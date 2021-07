Компания Samsung анонсировала выпуск оболочки One UI 4.0 на базе Android 12. Дата выхода обновления пока неизвестна, но Samsung уже набирает желающих протестировать его.Бета-версия One UI 4.0 в скором времени должна выйти в Южной Корее, она станет доступна самым свежим флагманам — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Впоследствии её можно будет установить на другие модели (прежде всего флагманские) и за пределами Южной Кореи. Сейчас пользователям предлагается зарегистрироваться на бета-тест в приложении Samsung Members, а когда обновление станет доступно, они получат уведомление об этом.One UI 4.0 получит большую часть нововведений, реализованных в Android 12, в том числе динамическую подстройку интерфейса операционной системы и приложений в зависимости от обоев. В оболочке также будут обновлённые и улучшенные приложения и фирменные настройки от Samsung. Не исключено, что анонс One UI 4.0 состоится 11 августа — на эту дату у компании запланировано мероприятие Samsung Unpacked, на котором будет представлено несколько новых устройств.Уже известно , какие смартфоны и планшеты Samsung обновятся до Android 12. Для многих из них этот апдейт станет финальным.Серия Galaxy SGalaxy S21 Ultra (LTE/5G)Galaxy S21+ (LTE/5G)Galaxy S21 (LTE/5G)Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)Galaxy S20+ (LTE/5G)Galaxy S20 (LTE/5G)Galaxy S20 FE (LTE/5G)Galaxy S10 5G (последнее обновление)Galaxy S10 (последнее обновление)Galaxy S10+ (последнее обновление)Galaxy S10e (последнее обновление)Galaxy S10 LiteСерия Galaxy NoteGalaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)Galaxy Note 20 (LTE/5G)Galaxy Note 10+ (LTE/5G – последнее обновление)Galaxy Note 10 (LTE/5G – последнее обновление)Galaxy Note 10 LiteСерия Galaxy ZGalaxy Fold (LTE/5G – последнее обновление)Galaxy Z Fold 2 5GGalaxy Z FlipGalaxy Z Flip 5GGalaxy Z Fold 3Galaxy Z Flip 3Серия Galaxy AGalaxy A71 5GGalaxy A71Galaxy A51 5GGalaxy A51Galaxy A52Galaxy A52 5GGalaxy A72Galaxy A90 5G (последнее обновление)Galaxy A01 (последнее обновление)Galaxy A11 (последнее обновление)Galaxy A31 (последнее обновление)Galaxy A41 (последнее обновление)Galaxy A21 (последнее обновление)Galaxy A21s (последнее обновление)Galaxy A QuantumGalaxy Quantum 2Galaxy A42 5GGalaxy A02 (последнее обновление)Galaxy A02s (последнее обновление)Galaxy A12 (последнее обновление)Galaxy A32Galaxy A32 5GGalaxy A22 5GСерия Galaxy MGalaxy M42 5GGalaxy M12Galaxy M62Galaxy M02s (последнее обновление)Galaxy M02 (последнее обновление)Galaxy M21 (последнее обновление)Galaxy M21s (последнее обновление)Galaxy M22Galaxy M31Galaxy M31 Prime Edition (последнее обновление)Galaxy M51 (последнее обновление)Galaxy M31s (последнее обновление)Серия Galaxy FGalaxy F41 (последнее обновление)Galaxy F62Galaxy F02s (последнее обновление)Galaxy F12Galaxy F22Серия Galaxy XcoverGalaxy Xcover Pro (последнее обновление)Galaxy Xcover 5Серия Galaxy TabGalaxy Tab S7+ (LTE/5G)Galaxy Tab S7 (LTE/5G)Galaxy Tab S6 5GGalaxy Tab S6 (последнее обновление)Galaxy Tab S6 LiteGalaxy Tab A 8.4 (последнее обновление)Galaxy Tab A7 (последнее обновление)Galaxy Tab Active 3 (последнее обновление)