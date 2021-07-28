Apple может выпустить iPad mini 6 в старом дизайне в 2021 году. Об этом рассказал сайт MacRumors со ссылкой на японских инсайдеров из Mac Otakara.
Аналитики сообщили, что последняя информация говорит не указывает на редизайн iPad mini. Они утверждают, что iPad mini 6 — как и будущий бюджетный iPad 9 — не будут отличаться внешне от текущих моделей. Единственным их изменением станет чип Apple A14, который придет на смену SoC A12. Если это окажется правдой, то станет ясно, что Apple окончательно решила перевести iPad mini в сегмент бюджетных устройств начального уровня.
Несколько иные слухи из Mac Otakara передали относительно iPad Air 5 — согласно источнику, он получит двойной модуль камеры, как в iPad Pro. Кроме того, есть вероятность увидеть в нём даже лидар. Упоминаний об OLED-дисплеях нет совсем.
Ранее авторитетные инсайдеры, такие, как Минг-Чи Куо и Марк Гурман из Bloomberg, утверждали, что iPad mini 6 претерпит глобальный внешний редизайн и получит тот же внешний вид, что и iPad Pro. Ему предсказывали большой дисплей с закругленными углами, равномерную рамку и сканер Touch ID в кнопке Power. Теперь у нас есть два противоположных мнения, и остается дождаться осени, чтобы проверить эту информацию.
Ранее мы рассказали, каким будет Mac Pro в 2022 году — кажется, Apple не смогла создать достаточно мощный процессор Silicon для него и будет вынуждена воспользоваться услугами другой компании.
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Я не так давно выбирал планшет и мини на 10000 дороже простого на 10.9’’ оказался. Ещё и древней.
Только фанат размера купит.