Робот из Boston Dynamics показал навыки паркура. Впечатляет

Артем
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Железный помощник Atlas стал еще больше похож на человека. Робот с легкостью запрыгивает на высокие объекты, перебрасывает предметы и даже выполнил трюк, который умеют делать далеко не все люди.

Об этом рассказал зарубежный сайт New Atlas. Новые навыки робота компания Boston Dynamics показал в коротком видеоролике. Разработчики подарили Атласу новые руки, теперь он может переносить тяжелые предметы и даже перекидывать их через преграды. Несмотря на свой вес (89 кг) андроид грациозно бегает и поворачивается на 180 градусов одним прыжком. 


Кульминацией «представления» стал прыжок с разворотом на 540-градусный многоосевой переворот. По словам Робина Дитса, на данный момент этот трюк является пределом акробатических возможностей андроида.
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Источник:
New Atlas
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