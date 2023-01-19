Робот из Boston Dynamics показал навыки паркура. Впечатляет
Артем Фунтиков —
Железный помощник Atlas стал еще больше похож на человека. Робот с легкостью запрыгивает на высокие объекты, перебрасывает предметы и даже выполнил трюк, который умеют делать далеко не все люди.
Об этом рассказал зарубежный сайт New Atlas. Новые навыки робота компания Boston Dynamics показал в коротком видеоролике. Разработчики подарили Атласу новые руки, теперь он может переносить тяжелые предметы и даже перекидывать их через преграды. Несмотря на свой вес (89 кг) андроид грациозно бегает и поворачивается на 180 градусов одним прыжком.
Кульминацией «представления» стал прыжок с разворотом на 540-градусный многоосевой переворот. По словам Робина Дитса, на данный момент этот трюк является пределом акробатических возможностей андроида.
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