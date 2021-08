На AliExpress стартовала распродажа, посвящённая окончанию летнего сезона. В эти дни можно очень выгодно приобрести различные товары, включая бытовую технику — например, самоочищающийся робот-пылесос ROIDMI Eve Plus. Только сейчас при его покупке предоставляются не только скидки, но и подарки — расходные части и электрическая зубная щётка.ROIDMI Eve Plus намного продвинутее большинства обычных роботов-пылесосов. Он обладает навигационной системой LiDAR, позволяющей ему точно ориентироваться в помещении, производит сухую и влажную уборку, сам сбрасывает пыль в пылеприёмник и поддерживает планирование и настройку с помощью мобильного приложения на смартфоне.Но и это ещё не всё. В ROIDMI Eve Plus установлен дезинфицирующий генератор, который стерилизует пылеприёмник каждый раз, когда пылесос отправляет в неё собранную в помещении пыль. Объём пылеприёмника составляет 3 литра, чего хватит для сбора пыли примерно в течение 60 дней ежедневной уборки. Уровень его заполненности отображается на специальном LED-экране, чтобы можно было определить, когда пора выбрасывать мешок с пылью.Этот робот пылесос был у нас на обзоре. Здесь мы подробнейшим образом рассказали, как он работает и показали, как он выглядит.ROIDMI Eve Plus выделяется на фоне других моделей как раз функцией самоочистки. Вам не придётся вытряхивать пыль из пылесоса, устройство само сбросит его в мешок, причём благодаря мощности всасывания 23 000 па через 379-мм отверстие это произойдёт максимально быстро и чисто. Ни одна пылинка или бактерия не просочится наружу и не вернётся на пол.Что касается технических характеристик ROIDMI Eve Plus, то цифры говорят сами за себя. В этой модели используется локальный навигатор LDS четвёртого поколения с умной системой построение карты помещения, мотор с силой всасывания 2700 па, роллерная щётка V-образной формы, двухсторонние щётки, резервуар для воды с тряпочкой для протирания пола и аккумулятор, рассчитанный на 250 часов уборки без подзарядки.Не пропустите распродажу End of Season Sale на AliExpress и возможность приобрести робот-пылесос ROIDMI Eve Plus с весомой скидкой.Купон со скидкой 3000 рублей:Цена на распродаже:Первые 50 покупателей ROIDMI Eve Plus получат в подарок электрическую зубную щётку Oclean F1, а первые 100 покупателей — расходные аксессуары для пылесоса (5 мешков для пылеприёмника и 10 тряпочек для влажной уборки).Больше информации о продукте: roidmi.com/en/p-eveplus.html Время проведения распродажи — с 23 по 27 августа 2021 года.