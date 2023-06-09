Роботакси «Яндекса» умеет то, чего не могут даже опытные водители

Артем
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Беспилотные автомобили получили массу датчиков и камер, которые помогут выполнять заказы даже при отключенном GPS.

Об этом рассказал руководитель сервиса Андрей Кармацкий. Беспилотники перемещаются по высокоточным картам и используют данные лидарной локализации. Чтобы найти свое местоположение на карте, роботакси «Яндекса» использует данные сенсоров, которые не привязаны к GPS. Автомобили могут продолжать поездку даже если внутренний навигатор отключен из-за плохой интернет-связи.

Руководитель сервиса сообщает:

«Если мы входим в зону, где интернет не ловит — это не критично, поскольку машина принимает решения полностью автономно. У нее есть вычислитель — радары, лидары и камеры. Это не требует какой-то постоянной связи, поэтому машина защищена от возможных киберугроз».
Ранее мы рассказывали о запуске тестирования беспилотного транспорта от «Яндекса» в Москве.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+25
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То есть перевожу тему статьи и задаю вопрос: водителю не умеют водить без навигатора хотите сказать?)
Сегодня в 10:11
#
+4673
Carter_Mayers
Всё это конечно замечательно, но везде где есть электроника и какие-либо современные технологии, всё подвержено взлому. Видимо просто ещё никто не пытался, а то что без навигации может ездить, то сколько этих такси в России? Да по мелочи и то только в столице наверняка. Можно так то вообще не пользоваться благами цивилизации, если так рассуждать. Зачем нужен душ или ванна, когда можно натопить баню или зачем нужен авто, когда можно юзать упряжку с лошадьми?
Сегодня в 10:26
#
Chimone Arika
+155
Chimone Arika
Ожидал прочитать "не разговаривают на темы, что даже и поддерживать нет желания"
час назад в 12:42
#
Dmitriy
+550
Dmitriy
Как то интернет -соединение и GPS не очень связаны. Да и в городе, где они мотаются LBS есть.
14 минут назад
#