Роботакси «Яндекса» умеет то, чего не могут даже опытные водители

Беспилотные автомобили получили массу датчиков и камер, которые помогут выполнять заказы даже при отключенном GPS.
Об этом рассказал руководитель сервиса Андрей Кармацкий. Беспилотники перемещаются по высокоточным картам и используют данные лидарной локализации. Чтобы найти свое местоположение на карте, роботакси «Яндекса» использует данные сенсоров, которые не привязаны к GPS. Автомобили могут продолжать поездку даже если внутренний навигатор отключен из-за плохой интернет-связи.
Руководитель сервиса сообщает:
«Если мы входим в зону, где интернет не ловит — это не критично, поскольку машина принимает решения полностью автономно. У нее есть вычислитель — радары, лидары и камеры. Это не требует какой-то постоянной связи, поэтому машина защищена от возможных киберугроз».Ранее мы рассказывали о запуске тестирования беспилотного транспорта от «Яндекса» в Москве.