Не стоит вызывать такси заранее. Вот почему всё равно никто не приедет
Александр Кузнецов —
Иллюстрация: auto24.tax
Одна из пользовательниц «Пикабу» рассказала, что сделала предварительный заказ автомобиля в «Яндекс Такси» за час до поездки, но в назначенное время за ней никто не приехал. Поездка стоила бы 1000 рублей, что довольно много, и даже за такие деньги не было желающих оказать ей услуги.
Дама обратилась в поддержку «Яндекс Такси», и там ей обещали разобраться и перезвонить, но не перезвонили, а специалист агрегатора (или бот) в чате сослался на нехватку машин в час пик и дал промокод на 100 рублей. Она вспомнила ещё несколько проблем, которые возникали в различных сервисах «Яндекса», поэтому к ней закралось подозрение, что она включена в некий чёрный список, и сервис игнорирует её.
В комментариях под публикацией появились таксисты, знакомые с внутренней кухней «Яндекс Такси». Они объяснили, что дело вовсе не в чёрном списке, а в том, как у этого сервиса организована подача машин в назначенное время. Она организована так, что водителям проще и выгоднее отказываться от таких заказов, а если за каким-то пассажиром и приезжают по предварительному заказу, это значит, что ему повезло.
У таксистов есть возможность не брать в работу предложенный заказ. Из-за этого может снизиться рейтинг активности, влияющий на заработок, что не так страшно, поскольку этот рейтинг можно восстановить за счёт нескольких последующих заказов. Причина, по которой водители предпочитают, игнорировать предзаказы, связана с тем, что за 15 минут до указанного времени им перестают приходить другие заказы, то есть они вынуждены простаивать. Кроме того, есть риск, что пассажир задержится, и это время (до 10 минут) тоже не будет оплачено. В итоге они теряют около получаса, а этого времени хватило бы на несколько коротких поездок по городу, которые принесли бы 300-400 рублей чистого заработка. Само собой, таксисты заинтересованы в том, чтобы зарабатывать как можно больше, а заказы, назначенное на определённое время, не столь выгодны, как обычные поездки.
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