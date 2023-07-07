Роботу Илона Маска доверили стыдную работенку. Догадались какую?

Как планирует Илон Маск, роботы-гуманоиды Tesla Optimus станут помощниками при сборке электромобилей в Остине. Однако пока боты проходят обучение их стали использовать для привлечения внимания.Об этом рассказал сайт Electrek. Чтобы дорогая разработка не простаивала без дела, роботов Optimus в качестве пробы поставили «зазывать» покупателей в китайские автосалоны Tesla.Стальные гуманоиды пока не отличаются умом и сообразительностью и по своей сути больше напоминают гигантские надувные фигуры у входа в магазин — взаимодействовать нельзя, но внимание привлекает. Если эксперимент признают успешным, Tesla Optimus выставят в автосалонах и за пределами Китая, а функциональность доработают для более активного взаимодействия с людьми.