Роботу Илона Маска доверили стыдную работенку. Догадались какую?

Артем
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Как планирует Илон Маск, роботы-гуманоиды Tesla Optimus станут помощниками при сборке электромобилей в Остине. Однако пока боты проходят обучение их стали использовать для привлечения внимания. 

Об этом рассказал сайт Electrek. Чтобы дорогая разработка не простаивала без дела, роботов Optimus в качестве пробы поставили «зазывать» покупателей в китайские автосалоны Tesla. 

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Стальные гуманоиды пока не отличаются умом и сообразительностью и по своей сути больше напоминают гигантские надувные фигуры у входа в магазин — взаимодействовать нельзя, но внимание привлекает. Если эксперимент признают успешным, Tesla Optimus выставят в автосалонах и за пределами Китая, а функциональность доработают для более активного взаимодействия с людьми.
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Источник:
Electrek
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Комментарии

tellurian
+4895
tellurian
А ещё записывают всех и потом будет база для анализа. :)
Сегодня в 09:14
#
Mers
+4470
Mers
Этот робот такой же как и огнемет.
Сегодня в 10:14
#
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