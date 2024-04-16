Rode представила самый полезный аксессуар для мобильных видеографов

Фархад
Rode

Австралийский производитель студийных микрофонов и профессиональных радиосистем Rode выпустил крепление и клетку для iPhone с MagSafe и холодными башмаками.

Магнитное крепление Rode позволяет крепить iPhone к штативу с помощью MagSafe. Вдобавок, на нём расположены два холодных башмака для освещения и микрофона. Небольшой лайфхак для владельцев Android-смартфонов: вы также сможете использовать этот аксессуар, если обзаведётесь чехлом с MagSafe.

Новый аксессуар Rode изготовлен из высококачественного алюминия, поэтому компания просит за него $90.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Rode

Второй девайс — Rode Phone Cage, который обещает «превратить ваш смартфон в профессиональное оборудование для кинопроизводства». По сути, это прокачанная версия крепления в виде клетки с пятью холодными башмаками. На корпусе есть несколько прорезей с резьбой различных размеров для крепления штативов и ручек.

Кроме того, в аксессуаре предусмотрен кабель-канал. Rode Phone Cage оценён в $120.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Apple назвала настоящую причину удаления эмулятора Game Boy из App Store
Электросамокаты остались в прошлом. Самый свежий тренд — ролики с веслом
iPhone 16 Pro наконец перестанет портить фотографии. Дождались!

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

John Doe
+721
John Doe
Вообще-то это нонсенс — превращать смартфон, сама суть которого — компактность, во что-то монструозное. Зачем это нужно австралийцам — понятно. Всем остальным — не очень.
2 часа назад в 11:25
#