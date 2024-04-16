Rode представила самый полезный аксессуар для мобильных видеографов

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Австралийский производитель студийных микрофонов и профессиональных радиосистем Rode выпустил крепление и клетку для iPhone с MagSafe и холодными башмаками.Магнитное крепление Rode позволяет крепить iPhone к штативу с помощью MagSafe. Вдобавок, на нём расположены два холодных башмака для освещения и микрофона. Небольшой лайфхак для владельцев Android-смартфонов: вы также сможете использовать этот аксессуар, если обзаведётесь чехлом с MagSafe.Новый аксессуар Rode изготовлен из высококачественного алюминия, поэтому компания просит за него $90.Второй девайс — Rode Phone Cage, который обещает «превратить ваш смартфон в профессиональное оборудование для кинопроизводства». По сути, это прокачанная версия крепления в виде клетки с пятью холодными башмаками. На корпусе есть несколько прорезей с резьбой различных размеров для крепления штативов и ручек.Кроме того, в аксессуаре предусмотрен кабель-канал. Rode Phone Cage оценён в $120.