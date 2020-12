Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers представил геймерскую гарнитуру ROG Delta S. Она оснащена кодеком высокого разрешения ESS 9281 с четверным ЦАПом и встроенной поддержкой формата MQA для детализированного и реалистичного звучания.Гарнитура ROG Delta S поддерживает технологию шумоподавления для микрофона, которая гарантирует чистое звучание голоса. Она подключается к источнику аудиосигнала по интерфейсу USB Type-C, а входящий в комплект переходник на USB 2.0 обеспечивает совместимость с игровыми консолями и другими устройствами.Для обработки звука без потери качества в геймерской гарнитуре ROG Delta S применяется кодек ESS 9281, включающий четыре цифро-аналоговых преобразователя. Каждый из преобразователей выделяет свои ресурсы для определенной части частотного диапазона: низких, средних, высоких и ультравысоких частот. После объединения сигналов формируется выходной аудиосигнал с коэффициентом сигнал/шум 130 дБ — выше, чем у других геймерских гарнитур.ROG Delta S — первое устройство, созданное в результате сотрудничества между ASUS и разработчиком аудиотехнологий Master Quality Authenticated. Технология MQA позволяет передавать звучание именно так, как оно было записано в студии, без потери качества и детализации.Гарнитура ROG Delta S получила поддержку технологии шумоподавления в микрофоне, ранее реализованную в моделях ROG Theta 7.1, ROG Strix Go и ROG Strix Go 2.4. Специальный процессор использует алгоритм, основанный на машинном обучении с применением более пятидесяти миллионов аудиозаписей различных шумов. Он выделяет только голос пользователя и отсеивает 95% посторонних звуков, таких как разговоры на заднем плане, стук клавиш и щелчки мышью. Статус микрофона отображается на светодиодным индикаторе.Гарнитура получила эксклюзивный эффект светодиодной подсветки «Звуковая волна», который синхронизирует световые эффекты с голосом пользователя. В ROG Delta S также реализована технология Aura Sync, которая позволяет синхронизировать подсветку с другими устройствами геймерской экосистемы. Иллюминацию можно быстро отключить с помощью кнопок на самой гарнитуре.