Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers представил геймерскую гарнитуру ROG Delta S. Она оснащена кодеком высокого разрешения ESS 9281 с четверным ЦАПом и встроенной поддержкой формата MQA для детализированного и реалистичного звучания.
Гарнитура ROG Delta S поддерживает технологию шумоподавления для микрофона, которая гарантирует чистое звучание голоса. Она подключается к источнику аудиосигнала по интерфейсу USB Type-C, а входящий в комплект переходник на USB 2.0 обеспечивает совместимость с игровыми консолями и другими устройствами.
ROG Delta S — первое устройство, созданное в результате сотрудничества между ASUS и разработчиком аудиотехнологий Master Quality Authenticated. Технология MQA позволяет передавать звучание именно так, как оно было записано в студии, без потери качества и детализации.
Гарнитура ROG Delta S получила поддержку технологии шумоподавления в микрофоне, ранее реализованную в моделях ROG Theta 7.1, ROG Strix Go и ROG Strix Go 2.4. Специальный процессор использует алгоритм, основанный на машинном обучении с применением более пятидесяти миллионов аудиозаписей различных шумов. Он выделяет только голос пользователя и отсеивает 95% посторонних звуков, таких как разговоры на заднем плане, стук клавиш и щелчки мышью. Статус микрофона отображается на светодиодным индикаторе.
Гарнитура получила эксклюзивный эффект светодиодной подсветки «Звуковая волна», который синхронизирует световые эффекты с голосом пользователя. В ROG Delta S также реализована технология Aura Sync, которая позволяет синхронизировать подсветку с другими устройствами геймерской экосистемы. Иллюминацию можно быстро отключить с помощью кнопок на самой гарнитуре.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Если уж так тратиться, то полагаю, что можно немного добавить к этой сумме и купить отдельно внешнюю звуковую карту (около 120$-140$) и отдельно наушники наушники.