





Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) объявил о сотрудничестве с брендом технологической одежды ACRONYM, результатом которого стала специальная версия геймерского ноутбука ROG Zephyrus G14. В этом устройстве передовые аппаратные компоненты сочетаются с новым видением дизайна. Поступление специальной версии ноутбука на полки магазинов ожидается 18 сентября 2020 года. Дизайнер Эрролсон Хью разработал концепцию устройства, основываясь на представлении о потребностях пользователя мощного портативного ноутбука. Хью видит в нем не только геймера, но также мыслителя и творца.Один из основателей бренда ACRONYM Эрролсон Хью — первопроходец в сфере технологического дизайна одежды. Он собрал внушительное портфолио проектов, в каждом из которых стиль сочетается с новейшими технологиями: от разработки специальных серий для брендов Nike и Arc’Teryx, создания виртуальной амуниции игровых персонажей для студии Square Enix / EIDOS и до выпуска одежды под собственным брендом. Эрролсон Хью также пригласил для участия в проекте своего компаньона Дэвида Рудника. Его дизайн-студия Terrain сотрудничает с ведущими представителями мира моды, музыки и искусства и славится неординарным подходом к визуальной составляющей.Основу аппаратной комплектации ноутбука Zephyrus G14 составляют 8-ядерный процессор AMD Ryzen 9 с 16 исполняемыми потоками и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, что позволяет выполнять такие задачи, как создание медиаконтента, монтаж видео, потоковые трансляции видео, и запускать самые современные игры. Дисплей ноутбука с матрицей IPS предлагает уровень цветопередачи, подтвержденный сертификацией Pantone Validated, а для плавного игрового процесса в нем реализована поддержка технологии Adaptive Sync.Корпус ноутбука выполнен из прочных и легких металлических сплавов. Кроме того, в Zephyrus G14 представлен дополнительный матричный дисплей AniMe Matrix, способный отображать анимированные ролики, текст или использоваться для визуального сопровождения воспроизводимой музыки. Для воплощения в жизнь концепции, разработанной студией ACRONYM, потребовались особые материалы, производственные технологии и методы обработки, специально разработанные краски и два новых шрифта.ROG ZEPHYRUS G14 ACRNM RMT01 обладает гравировкой по бокам и карбоновой черной отделкой, а на поверхности корпуса можно увидеть схематические изображения. Для дополнительного дисплея AniMe Matrix студия ACRONYM разработала восемь эксклюзивных анимаций. Упаковка этого устройства создана в соответствии с философией ACRONYM. Например, чехол Airpak, в который ноутбук упакован внутри коробки, может быть использован повторно или переработан.