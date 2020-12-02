Роскомнадзор опубликовал перечень российских видеосервисов, приложения которых должны быть предустановлены на продающиеся в России телевизоры с функцией Smart TV. Закон о предустановке отечественного ПО вступит в силу в 2021 году и будет затрагивать смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры.
В перечень Роскомнадзора попали следующие видеосервисы:
- Ivi
- Megogo
- More.tv
- Movix
- Okko
- Premier
- SPB TV Россия
- Start
- Wink
- Амедиатека
- Билайн ТВ
- Кино1ТВ
- Кинопоиск
- Матч ТВ
- Мегафон ТВ
- МТС ТВ
- НТВ ПЛЮС
- Первый канал
- Смотрим
- Триколор кино и ТВ онлайн
Очевидно, что производителей не обяжут устанавливать приложения всех этих сервисов, но пока непонятно, будут ли из этого перечня дополнительно выбраны сервисы для обязательной предустановки или производители смогут сами решить, что устанавливать.
Всего чиновники выбрали 16 категорий приложений, но пока определились с конкретным списком лишь для одной из них. На смартфоны и планшеты должно быть предустановлено минимум 16 российских приложений, на компьютеры три, а на телевизоры четыре. Закон о предустановке софта должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но из-за правовой неопределённости может быть отложен до весны.
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