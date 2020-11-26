Компания Xiaomi помимо трёх новых смартфонов представила смарт-часы Redmi Watch. Они обладают фитнес-возможностями, защищены от воды и могут использоваться для бесконтактных платежей.
Эти часы оснащены цветным сенсорным OLED-экраном диагональю 1,4 дюйма при разрешении 320×320 пикселей и графической плотности 323 пикселя на дюйм. Корпус защищён от воды по стандарту 5 ATM, благодаря чему в них можно принимать душ и плавать в бассейне и даже солёной воде. В часы также встроен микрофон, который задействуется при использовании голосового помощника Xiao AI. Циферблаты можно менять в мобильном приложении, на выбор около двух десятков вариантов.
У Redmi Watch предусмотрена поддержка семи спортивных режимов, включая бег на свежем воздухе, бег в помещении, езду на велосипеде, ходьбу и плавание. Также поддерживается круглосуточный мониторинг сердечного ритма и отслеживание качества сна. Благодаря модулю NFC часы можно использовать для бесконтактной оплаты товаров и услуг.
Время автономной работы Redmi Watch составляет 7 дней в обычном режиме и 12 дней в режиме экономии энергии. Часы появятся в Китае с 1 декабря и будут стоить 299 юаней, что составляет 45 долларов США или 3400 рублей. Будут доступны три расцветки корпуса (Elegant Black, Ivory White и Ink Blue) и ремешки пяти цветов (в том числе Cherry Blossom Pink и Pine Needle Green). О поставках в другие страны пока ничего не сообщается.
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