Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился своими прогнозами относительно следующих моделей iPhone. По его словам, осенью 2020 года Apple выпустит четыре модели смартфонов, и все они будут обладать поддержкой 5G.
Apple, пишет Куо, планирует продавать смартфоны с 5G только в тех странах, где хорошо развиты сети пятого поколения — в США, Канаде, Японии, Корее и Великобритании. В другие страны будут поставляться устройства, поддерживающие LTE.
Таким образом, Россия, вероятно, получит модификации смартфонов без поддержки максимальной скорости интернета в сетях сотовой связи. Вряд ли операторы подсуетятся и успеют к осени 2020 года ввести 5G эксплуатацию по всей стране или хотя бы самых крупных городах. Это довольно медленный процесс, ведь они до сих пор не могут даже добиться выделения нужных им частот.
Минг-Чи Куо ранее утверждал, что Apple хочет реализовать в своих смартфонах поддержку максимального диапазона NR mmWave (24-100 ГГц), но они выйдут позже моделей, поддерживающих sub-6GHz — приблизительно в декабре 2020 года. Теперь он сменил свой прогноз и полагает, что смартфоны с технологиями NR mmWave и sub-6GHz появятся уже осенью.
Ожидается, что осенью этого года Apple выпустит четыре модели iPhone с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. На этот раз все устройства получат матрицы OLED, в том числе «наследник» iPhone 11, в который установлена LCD-матрица. Весной может быть представлена компактная и недорогая модель, которая будет называться iPhone 9 или iPhone SE 2. Она получит экран диагональю 4,7 дюйма, классический дизайн (как у старых смартфонов Apple, но со слегка обновлённой эстетикой) и будет стоить от 399 долларов.
Apple выпускает смартфоны уже на протяжении 13 лет. В этом году, по прогнозам экспертов, общий объём продаж айфонов за всё время их существования превысит два миллиарда штук.
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И, кроме того, они будут работать дольше. Если это вас конечно успокоит — 2.