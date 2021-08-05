До конца 2023 года — на электромобили крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи

С 2024 по 2025 год — на электромобили мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или с отечественной батареей

С 2026 по 2030 год — на электромобили мелкоузловой сборки обязательно с отечественной батареей







Минэкономразвития планирует субсидировать продажу электромобилей в России. Программа рассчитана на срок как минимум до 2030 года.Максимальная скидка для россиян составит 25% при покупке электромобиля стоимостью до 2,5 миллионов рублей. Таким образом можно будет сэкономить до 625 тысяч рублей.Субсидирование будет привязано к развитию рынка и производства электромобилей в России. Условия получения скидки будут такими:Минэкономразвития указывает, что к 2024 году будет введено в эксплуатацию примерно 2,9 тысячи «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года — 27 тысяч. К 2030 году появятся не менее 39 тысяч новых рабочих мест, связанных с производством и обслуживанием электромобилей, будет привлечено 600 млрд рублей частных инвестиций, а поступления в бюджет от этого рынка составят более 200 миллиардов рублей.