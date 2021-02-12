Xiaomi

По данным «Коммерсанта», в России резко упали продажи смартфонов из Китая. Спрос на продукцию Samsung и Apple, наоборот, увеличился.

Поставки смартфонов Huawei и Xiaomi за год снизились на 26% и 20% соответственно. В 2020 году в Россию было ввезено 7,7 миллиона смартфонов этих брендов. 

Общая доля смартфонов китайских брендов на российском рынке в 2020 году составила 47%. Если падение продаж продолжится, эта доля упадёт до 25%, прогнозируют эксперты.

Продажи смартфонов Samsung в 2020 году увеличились на 7% до 11 миллионов устройств, а Apple увеличила продажи на 17% — до 4 миллионов устройств. В общей сложности в Россию ввезено на 10% меньше смартфонов, чем годом ранее — 43,3 миллиона штук.

Одной из причин снижения продаж смартфонов Huawei являются санкции, введённые против этой компании в США. Она не может закупать у американских поставщиков компоненты для своих смартфонов, а также лицензировать Android со встроенными сервисами Google. 

В 2021 году в чёрный список была включена Xiaomi — за связь с китайскими военным ведомствами. Ограничения, затронувшие эту компанию, не столь серьёзны, американским инвесторам запрещено вкладывать деньги в Xiaomi, а имеющиеся у них акции Xiaomi необходимо продать к ноябрю 2021 года.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

«Яндекс» предложил бесплатное тестирование на коронавирус «Яндекс» предложил бесплатное тестирование на коронавирус

Власти Москвы закупят 10 000 смартфонов на Android для полицейских Власти Москвы закупят 10 000 смартфонов на Android для полицейских

Создатели Instagram запустили новый проект Создатели Instagram запустили новый проект