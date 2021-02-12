По данным «Коммерсанта», в России резко упали продажи смартфонов из Китая. Спрос на продукцию Samsung и Apple, наоборот, увеличился.
Поставки смартфонов Huawei и Xiaomi за год снизились на 26% и 20% соответственно. В 2020 году в Россию было ввезено 7,7 миллиона смартфонов этих брендов.
Общая доля смартфонов китайских брендов на российском рынке в 2020 году составила 47%. Если падение продаж продолжится, эта доля упадёт до 25%, прогнозируют эксперты.
Продажи смартфонов Samsung в 2020 году увеличились на 7% до 11 миллионов устройств, а Apple увеличила продажи на 17% — до 4 миллионов устройств. В общей сложности в Россию ввезено на 10% меньше смартфонов, чем годом ранее — 43,3 миллиона штук.
Одной из причин снижения продаж смартфонов Huawei являются санкции, введённые против этой компании в США. Она не может закупать у американских поставщиков компоненты для своих смартфонов, а также лицензировать Android со встроенными сервисами Google.
В 2021 году в чёрный список была включена Xiaomi — за связь с китайскими военным ведомствами. Ограничения, затронувшие эту компанию, не столь серьёзны, американским инвесторам запрещено вкладывать деньги в Xiaomi, а имеющиеся у них акции Xiaomi необходимо продать к ноябрю 2021 года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru