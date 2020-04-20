«Яндекс» передумал брать деньги за тестирование на коронавирус COVID-19. Изначально он планировал сделать 10 тысяч бесплатных тестов жителям Москвы и Московской области старше 65 лет, а для остальных тестирование было бы платным: 3990 рублей за результат, который пришлось бы ждать до трёх дней. и 5200 рублей за результат в течение суток.
В рамках проекта «Помощь рядом» можно пожертвовать деньги на проведение тестирование нуждающимся. «Яндекс» утверждает, что сейчас средств хватает на тесты для жителей столичного региона в условиях сложившейся ситуации.
Тесты на коронавирус COVID-19 для жителей столичного региона также предлагают «Сбербанк» совместно с сервисом DocDoc (за 1900 рублей) и Ozon вместе с сетью клиник «Медси» и онлайн-сервисом SmartMed (от 2399 до 5699 рублей в зависимости от места проведения).
Кроме того, в ближайшее время в России будет разработан тест на COVID-19 для домашних животных. Об этом в в эфире Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом ветеринар, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, коронавирус может передаваться от домашних животных к человеку, причём более всего подвержены заражению грызуны и кошки. Власти Москвы собираются помещать заражённых питомцев в специальную зооклинику.
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